‘Arcomagno, altro che tutela: scaricati nell’acqua massi e terra di frana’

Ora vorremmo sapere che fine ha fatto tutto questo materiale che è evidenziato nelle foto: è stato rimosso e portato in altro luogo o è stato fatto precipitare all’interno dell’Arcomagno nell’acqua? Da certi commenti apparsi sulla nostra pagina – continua – parrebbe avvalorata questa seconda ipotesi. Certo è che un grosso masso rimosso dall’alto e precipitato è oggi ben visibile nell’acqua a poca distanza dalla riva della spiaggetta che prima non c’era e che abbiamo cerchiato in rosso. E’ evidente che la tradizionale percezione visiva dell’ Arcomagno è cambiata e certo non in meglio. Chi ha consentito tutto ciò? Negli anni ottanta si è voluto realizzare in modo maldestro un altro accesso all’Arcomagno con un percorso innaturale e pericoloso passando addirittura sopra il grande arco modificando con scavi e quant’altro un delicato equilibrio morfologico creatosi nei decenni e questi sono i risultati: frane continue, ordinanze di chiusura non rispettate, pericoli per la incolumità delle persone.

Chiediamo al sindaco – conclude Italia Nostra – Sezione Alto Tirreno Cosentino – di chiarire dove sono finiti tutti i materiali, terra rossa e massi della frana che ha ostruito il passaggio sopra l’Arcomagno: in mare dentro l’Arcomagno o dove?“