Appartamento divorato dalle fiamme a Santa Maria del Cedro: l’incendio è doloso

SANTA MARIA DEL CEDRO (CS) – Un appartamento situato in un villaggio turistico a Santa Maria del Cedro é stato gravemente danneggiato la scorsa notte da un incendio di origine dolosa. La casa in cui si sono sviluppate le fiamme che viene utilizzata nel periodo estivo, é di proprietà di una coppia di coniugi che risiede in provincia di Salerno. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Scalea, dai primi accertamenti dei quali é emersa la causa dolosa dell’incendio, ed i carabinieri, che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili.

