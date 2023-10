Amantea: ritrovato l’anziano scomparso da ieri, sta bene

AMANTEA (CS) – Non si hanno più sue notizie dalla giornata di ieri. Rocco Catellino ha fatto perdere le sue tracce dalle 17 circa quando si sarebbe allontanato da casa, senza rientrare e i familiari hanno provato in tutti i modi a rintracciarlo, anche con appelli lanciati sui social. Sono pertanto scattate le ricerche dalle 6 di oggi. Chiesto l’aiuto di volontari, qualcuno ha riferito di averlo intravisto all’uscita di un supermercato ma al momento dell’anziano nessuna traccia. I familiari lo hanno cercato per tutta la notte, ed è stata sentita anche la sala operativa del 118 che però non ha registrato alcun intervento per l’uomo.

AGGIORNAMENTO

Dopo una notte di ricerche, l’anziano è stato ritrovato. Intorno alle 8.45, nella zona Santa Maria, dietro lo stabile di Critelli. Secondo quanto emerso Rocco Critelli sta bene, anche se è apparso spaesato e spaventato.