Amantea ospita la mostra de “Il Piccolo Principe”, con oltre 80 edizioni da tutto il mondo

Un'esposizione unica, visitabile fino al 29 agosto presso la Biblioteca Comunale di Amantea, dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle 12.30

AMANTEA (CS) – Tra gli appuntamenti che anticipano l’ottava edizione di Amantea Comics in memoria di Stefania Mari, è stata inaugurata la mostra dedicata a Il Piccolo Principe, con oltre 80 edizioni provenienti dall’Italia e dal mondo. Un’esposizione unica, visitabile fino al 29 agosto presso la Biblioteca Comunale di Amantea, dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle 12.30.

La collezione privata in mostra è a cura dell’associazione culturale Amantea Comics per Stefania Mari, tra edizioni speciali e oggettistica dedicata al tema senza tempo del celebre libro di Antoine de Saint-Exupéry. Composta da oltre ottanta pezzi dall’Italia, Europa e Oltreoceano, la mostra rappresenta i legami dell’amore e dell’amicizia senza tempo: ogni volume racconta una storia di affetto e condivisione, diventati frammenti di mondo raccolti da Stefania Mari, punto di partenza della collezione, insieme ad amici e parenti che, ovunque andassero, le portavano una copia. Un viaggio iniziato anni fa, che oggi continua grazie ad Amantea Comics, il festival che porta avanti la sua memoria.

Oltre a essere uno dei libri più amati al mondo, Il Piccolo Principe detiene un primato straordinario: con oltre 600 traduzioni in lingue e dialetti diversi, è il secondo libro più tradotto dopo la Bibbia. Questo traguardo conferma la sua portata universale e il suo ruolo come ponte culturale globale, capace di attraversare confini geografici e linguistici per parlare al cuore delle persone ovunque nel mondo.

Amantea Comics 2025

La mostra è uno degli appuntamenti che anticipano l’edizione 2025 di Amantea Comics, in programma il 22 e 23 agosto presso il suggestivo Parco Comunale “La Grotta”. Il programma 2025 si preannuncia ricco e sorprendente: tra le novità, l’arrivo di Coreapoli, uno dei progetti più seguiti in Italia sulla cultura pop coreana, che per la prima volta in Calabria porterà la sua famosa random dance, per un’esplosione di energia, musica e colori. Non mancheranno talk, incontri con doppiatori, seminari di approfondimento, attività ludiche in collaborazione con gli amici della Joka Calabria e tanta musica live. Tra gli ospiti annunciati: Gax Win con il Jazzerd Trio e la straordinaria Elisa Rosselli.

