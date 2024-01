Amantea, investita da un camion sulla Statale 18. Grave una donna trasportata a Cosenza

AMANTEA (CS) – Grave incidente lungo la Statale 18 sul Tirreno Cosentino. Nella tarda mattina di oggi un donna è stata investita da un camion, nella frazione di Campora San Giovanni ad Amantea ed è stata trasportata in elicottero in codice rosso all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza. Subito soccorsa dai sanitari del 118, a causa delle gravi ferite riportate, si è reso necessario il trasferimento in eliambulanza presso il nosocomio bruzio. L’autista del mezzo si è subito fermato mentre sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione che stanno effettuando le indagini per accertare la dinamica.

- Pubblicità sky-