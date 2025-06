Amantea: incidente sulla SS 18, ferite due ragazze. Sindaco risponde alle polemiche «a breve nuovi impianti semaforici»

- Advertisement -

AMANTEA (CS) – Il sindaco di Amantea Vincenzo Pellegrino, interviene a seguito delle polemiche sorte a seguito di un incidente stradale avvenuto ieri sulla Statale 18 nei pressi dell’incrocio che conduce su viale Margherita. Un’auto ha centrato uno scooter sul quale viaggiavano due ragazze che sono finite sull’asfalto. L’opposizione è subito intervenuta rimarcando il mancato funzionamento degli impianti semaforici sull’importante arteria che attraversa di fatto la cittadina tirrenica.

Ma il sindaco non ci sta e passa al contrattacco. Sui social infatti risponde alle polemiche: “Quando una notizia viene fornita in modo fazioso e tendenzioso finisce per diventare disinformazione. Sulla questione dei semafori di Amantea, occorre chiarire i fatti: “in Consiglio Comunale, quattro consiglieri di minoranza hanno votato contro la variazione di bilancio necessaria per l’acquisto dei semafori. I loro nomi sono pubblici: chi ha interesse può verificarli e farsi un’idea sulle conclusioni da trarre”.

“Nonostante gli ostacoli – scrive Pellegrino – la gara per la sostituzione degli impianti è giunta alla fase terminale, con l’aggiudicazione ormai definita. A breve la ditta vincitrice verrà invitata ad avviare le procedure per la posa in opera del cantiere”. Spariscono ora le critiche che sottolineavano la complessità delle procedure quando all’epoca venivano addotte motivazioni che erano poco più che scuse sceniche.

“Amantea a breve potrà contare su nuovi semafori di ultima generazione, nonostante le difficoltà e l’ostruzionismo di chi preferisce tirare la pietruzza piuttosto che collaborare”. Infine, il pensiero “paterno” del sindaco, va alle due ragazze coinvolte nell’incidente di ieri sulla Statale 18, all’incrocio per viale Margherita. “Rinnoviamo i nostri migliori e più sentiti auguri per un pronto recupero delle due giovani”.