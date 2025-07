Amantea, i risultati dei prelievi in mare di Arpacal: “acque di balneazione eccellenti”

- Advertisement -

AMANTEA (CS) “Ho il piacere di condividere con tutta la città una ottima notizia. Arpacal comunica che le analisi recentemente effettuate sulle acque di balneazione del litorale di Amantea sono no risultate eccellenti“. Questa la comunicazione fatta dal sindaco di Amantea Pellegrini a cittadini e turisti (con la pubblicazione dell’esito delle analisi microbiologiche), dopo che alcuni giorni fa erano arrivate proprio ad Arpacal alcune segnalazioni sulle condizioni del mare.

I campionamenti da parte dei tecnici di Arpacal vengono effettuati costantemente per garantire il controllo della qualità delle acque marine, oltre al monitoraggio della balneazione, che rientrano nella campagna di monitoraggio intensivo in corso nella stagione estiva 2025. Tra sabato e domenica sono stati effettuati nuovi controlli ambientali sul medio e alto Tirreno calabrese con campionamenti su acque di mare, acque superficiali interne e acque reflue in diverse località costiere tra cui Amantea. I risultati dei parametri microbiologici hanno restituito dati. Per visualizzare la mappa con tutti i dati relativi non solo ad Amantea ma a tutti i comuni costieri, è operativo il porrtale della acque.