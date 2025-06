Amantea: FdI contro il sindaco «Pellegrino pensi al bene della città o faccia un passo indietro»

- Advertisement -

AMANTEA (CS) – Una crisi politica sempre più evidente e una città in balia dell’improvvisazione. È la denuncia del circolo territoriale di Fratelli d’Italia Amantea, che interviene duramente dopo l’ultimo consiglio comunale, dove il sindaco Pellegrino avrebbe “perso ulteriori pezzi della sua maggioranza, mantenendo una parvenza di stabilità solo grazie al sostegno di tre consiglieri dell’opposizione”.

“Questo spettacolo indecoroso, che svaluta la politica e il ruolo dei consiglieri, non fa altro che confermare la mancanza di visione e di leadership del Sindaco Pellegrino, che si trova costretto a cercare sostegno al di fuori della propria maggioranza per sopravvivere politicamente. Mentre la città di Amantea – scrive il circolo territoriale di Fratelli d’Italia Amantea – si trova impreparata ad accogliere i flussi turistici che potrebbero rappresentare un’opportunità di crescita e sviluppo per il nostro territorio, il Sindaco Pellegrino si concentra su se stesso, cercando di difendere l’indifendibile tramite i suoi tanto inutili quanto logorroici monologhi sui social, anziché guardarsi intorno e cercare soluzioni per il benessere dei cittadini e di chi vive la città”.

Da qui la richiesta “al Sindaco Pellegrino di assumere le proprie responsabilità e di lavorare per il bene di tutta Amantea anziché per il proprio ego. È giunto il momento di tornare a discutere di progetti concreti come la cura del territorio, la valorizzazione del patrimonio culturale e la promozione delle attività economiche locali, di turismo, su tutto questo la giunta tace, e mentre gli altri comuni del comprensorio già da tempo hanno diramato il loro programma estivo, ad Amantea ancora il nulla assoluto. La nostra città aveva bisogno di una svolta che questa maggioranza non è riuscita ad offrire, in tre anni abbiamo assistito a sperpero di denaro pubblico, mancanza di iniziative, litigi con tutto l’apparato sociale cittadino e non solo, e a questo punto è comprensibile il perché gran parte della città invoca le sue dimissioni”.

“Se c’è qualcuno preoccupato per la mancanza di alternative, ebbene possiamo rassicurarlo, ad Amantea c’è una forza politica solida e in crescita, che gode del sostegno degli esponenti provinciali, regionali e nazionali con i quali siamo costantemente in contatto per rappresentare le necessità del nostro territorio e ottenere risposte concrete”.

“I cittadini meritano una gestione più lungimirante, trasparente e responsabile della cosa pubblica, e noi che rappresentano un partito forte e autorevole siamo pronti a lavorare per loro, ascoltando le loro esigenze e promuovendo iniziative concrete per lo sviluppo economico, sociale e culturale della città”.