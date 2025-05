Amantea: dopo oltre tre anni, riaperta al transito la galleria “Coreca” sulla Statale 18 – VIDEO

AMANTEA (CS) – Anas ha completato gli interventi di riqualificazione strutturale della galleria Coreca, sulla Statale 18 ‘Tirrena Inferiore’, nel comune di Amantea. Questa mattina, dopo oltre 3 anni di chiusura, la galleria ha riaperto al traffico veicolare. Alla cerimonia di riapertura erano presenti il responsabile Anas Area Gestione Calabria Domenico Curcio, i tecnici Anas e dell’impresa esecutrice, il Sindaco di Amantea Vincenzo Pellegrino, l’Assessore Mario Gagliardi e il consigliere Giacomo Perri.

Proprio il sindaco di Amantea ha espresso la sua soddisfazione per il rispetto dei tempi previsti: «Anas ha mantenuto gli impegni assunti Grazie alla determinazione dell’arch. D. Curcio – direttore del Compartimento Anas Calabria di Catanzaro che, inoltre, ha assicurato particolare vicinanza alla nostra comunità – ha aggiunto il sindaco. Un sentito ringraziamento ai professionisti ed alle maestranze che hanno effettuato i lavori con dedizione e scrupolo».

I lavori alla galleria Coreca

I lavori effettuati da Anas hanno riguardato la ricostruzione integrale della calotta strutturale della galleria, la riqualificazione delle opere idrauliche, l’adeguamento degli impianti tecnologici e di illuminazione, oltre che il rifacimento della pavimentazione stradale e della segnaletica orizzontale lungo l’intera estesa dell’intervento.

Lavori finalizzati a garantire un sensibile miglioramento del livello di servizio in condizioni di sicurezza e di confort per i veicoli in transito lungo un’infrastruttura strategica – lunga circa 1 km – di fondamentale importanza per la costa tirrenica, con un importo investimento di oltre 10 milioni euro e con ulteriori 2 milioni di euro per l’adeguamento degli impianti tecnologici e di illuminazione in galleria.