Amantea, carabinieri sventano una rapina all’ufficio postale: arrestato 58enne

AMANTEA (CS) – I carabinieri di Paola, di Belmonte Calabro, Lago ed Amantea hanno tratto in arresto in flagranza di reato per tentata rapina all’ufficio postale di Amantea, nel centro storico un 58enne, noto alle forze dell’ordine. In particolare il soggetto ha aspettato l’orario di apertura dell’ufficio postale da parte della responsabile e travisato con una mascherina e occhiali da sole, e armato di pistola a salve ha minacciato l’impiegata di consegnargli il denaro a sua disposizione e aprigli la cassaforte.

Ma le grida ed il trambusto hanno attirato l’attenzione di passanti che hanno chiamato subito il 112. Gli operatori della Centrale Operativa resisi conto di ciò che stava accadendo, hanno inviato immediatamente sul posto tre pattuglie che erano in zona. Grazie a questo celere intervento dei Carabinieri si è potuto trarre in arresto in flagranza di reato per tentata rapina aggravata il malvivente e liberare così la responsabile dell’ufficio postale dalle grinfie del rapinatore. Quest’ultimo su disposizione dell’A.G. veniva condotto presso il carcere di Paola.