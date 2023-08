Amantea, beccato a concimare oltre 500 piante di marijuana in casa. Arrestato

AMANTEA (CS) – I carabinieri della compagnia di Paola stanno continuando i serrati controlli contro lo spaccio di droga sulla costa tirrenica cosentina. Dopo le piantagioni distrutte negli scorsi giorni nelle impervie aree montane di Cetraro e San Lucido, i militari hanno rinvenuto una coltivazione direttamente nel centro urbano del comune nepetino, sorprendendo un uomo a concimare le piante.

I 540 arbusti di canapa erano piantati in vasi di plastica e cemento nel cortile interno dell’abitazione. Nella casa i carabinieri hanno trovato alcuni ramoscelli già in fase di essiccazione e buste di cellophane contenenti modiche quantità di sostanza. Il tutto è stato sottoposto a sequestro per le successive analisi.

Le attività sono coordinate dal Procuratore facente funzione dalla Procura della Repubblica di Paola Ernesto Sassano che ha disposto l’arresto nel carcere di Paola.