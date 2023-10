Amantea, aggredito un medico del servizio 118. Uil Fpl: «Occhiuto intervenga»

AMANTEA (CS) – Il medico in servizio al 118 di Paola sarebbe stato aggredito a Campora San Giovanni dove l’ambulanza era arrivata per un soccorso in codice rosso. Secondo quanto emerso il medico è stato aggredito ed ha riportato una prognosi di 10 giorni. L’aggressione è stata resa nota dal sindacato Uil Fpl: «Non è la prima volta – sottolineano dal sindacato – che personale sanitario viene aggredito durante lo svolgimento del proprio lavoro».

«Il lavoro del medico e del personale sanitario comporta una forte propensione all’aiuto del prossimo che soffre, ma episodi del genere non fanno altro che preoccupare. Ormai sembra che sia diventato un malcostume, una brutta abitudine quella di scagliarsi contro i soccorritori. Da eroi del Covid a dimenticati. La nostra richiesta al presidente della giunta regionale Roberto Occhiuto è di trovare una celere soluzione a questa situazione».