Amantea, a fuoco l’auto di un esercente e fratello dell’Assessore al Comune. Il sindaco “atto vile”

L'auto avvolta dalle fiamme in piena notte nel centro della cittadina tirrenica. Indagini in corso mentre arriva la solidarietà del sindaco "Amantea rifiuta la violenza"

AMANTEA – L’auto di un commerciante di Amantea, fratello dell’Assessore all’Urbanistica e ai lavori pubblici al Comune, è stata divorata da un incendio divampato questa notte. Il mezzo si trovava parcheggiato davanti l’abitazione in via Baldacchini, in pieno centro, quando è stato avvolto dalle fiamme spente poi dall’intervento dei vigili del fuoco. Sono in corso le indagini delle forze dell’ordine per accertare la natura del rogo e verificare anche se si tratti di un atto doloso ed anche se vada ricollegato all’attività del fratello all’interno dell’amministrazione comunale.

Immediata la solidarietà e la presa di posizione da parte dell’amministrazione comunale di Amantea. «Un vile atto di immensa inciviltà colpisce la famiglia di un onesto e serio lavoratore – ha detto il sindaco Pellegrino. Il vile atto investe e mortifica anche l’Assessore Arch. Mario Gagliardi, fratello della vittima, e la sua famiglia. Un ennesimo atto inqualificabile mortifica tutta la Città che si stringe in un forte abbraccio solidale. Le indagini sono in corso ed accerteranno fatti, circostanze e responsabilità. Amantea rifiuta la violenza e dice basta alla protervia, qualunque sia origine e natura».

