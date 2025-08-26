Amantea, a fuoco l’auto di un esercente e fratello dell’Assessore al Comune. Il sindaco “atto vile”

- Advertisement -

AMANTEA – L’auto di un commerciante di Amantea, fratello dell’Assessore all’Urbanistica e ai lavori pubblici al Comune, è stata divorata da un incendio divampato questa notte. Il mezzo si trovava parcheggiato davanti l’abitazione in via Baldacchini, in pieno centro, quando è stato avvolto dalle fiamme spente poi dall’intervento dei vigili del fuoco. Sono in corso le indagini delle forze dell’ordine per accertare la natura del rogo e verificare anche se si tratti di un atto doloso ed anche se vada ricollegato all’attività del fratello all’interno dell’amministrazione comunale.

Immediata la solidarietà e la presa di posizione da parte dell’amministrazione comunale di Amantea. «Un vile atto di immensa inciviltà colpisce la famiglia di un onesto e serio lavoratore – ha detto il sindaco Pellegrino. Il vile atto investe e mortifica anche l’Assessore Arch. Mario Gagliardi, fratello della vittima, e la sua famiglia. Un ennesimo atto inqualificabile mortifica tutta la Città che si stringe in un forte abbraccio solidale. Le indagini sono in corso ed accerteranno fatti, circostanze e responsabilità. Amantea rifiuta la violenza e dice basta alla protervia, qualunque sia origine e natura».