Altro scontro auto-moto tra Amantea e Lago sempre sulla Sp 257. Due feriti, grave il centauro

AMANTEA – Dopo quello avvenuto intorno all’ora di pranzo tra Carolei e Domanico, un altro grave incidente stradale si è verificato intorno alle 12:30 di oggi, sempre lungo la Strada Provinciale 257, questa volta tra i comuni di Lago e Amantea sul Tirreno Cosentino. Per cause in corso di accertamento una moto di grossa cilindrata, che faceva parte di un gruppo di motocilisti, si è scontrata con un’auto, una Volkswagen Polo.

Il centauro è finito rovinosamente sull’asfalto, mentre l’auto ha impattato violentemente contro il guard rail. Sia il conducente dell’auto che il motociclista sono rimasti feriti. Più preoccupanti le condizioni del centauro, soccorso dal 118 allertato dagli altri ragazzi presenti. I sanitari, per le gravi ferite riportate, hanno chiesto l’intervento dell’elisoccorso per il trasporto all’Annunziata di Cosenza.