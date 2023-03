Alto Tirreno Cosentino, oggi giornata di ‘lutto comprensoriale’

COSENZA – I sindaci di tutto il territorio da Aieta a Sangineto, accogliendo la proposta che il coordinatore dell’Unione delle Associazioni della Riviera dei Cedri e del Pollino aveva avanzato ieri tramite pec, hanno emesso un’ordinanza con la quale é stato proclamato il lutto cittadino. È un giorno triste ma allo stesso tempo molto significativo, non era mai accaduto infatti che 16 comuni proclamassero il lutto cittadino nello stesso giorno, alla stessa ora e per la medesima ragione, si tratta di un segnale forte che si spera possa scuotere le coscienze. Il lutto comprensoriale, pur non essendo previsto da nessuno normativa, di fatto si realizza proprio attraverso questa modalità.

L’intero territorio si stringe idealmente a tutte le famiglie che in questi mesi sono state colpite da gravi lutti. “Come comunità locale – spiegano le Associazioni – siamo chiamati ad avviare una seria e profonda riflessione sul valore inestimabile della Vita, affinché tragedie del genere non si verifichino più. Ciò si rende ulteriormente necessario alla luce di quanto avvenuto domenica scorsa al largo delle coste di Cutro (Kr), non possiamo rimanere indifferenti dinanzi a tutto questo”.

Le ordinanze dei sindaci prevedono che alle ore 12.00 negli uffici pubblici e in tutte le scuole di ogni ordine e grado venga osservato un minuto di silenzio, altrettanto si è invitati a fare presso le attività private. Dalle ore 14.30 alle ore 16.30 è stato proclamato il lutto cittadino, con l’esposizione delle bandiere a mezza asta e con limitazioni alle ordinarie attività.

Un doveroso e sentito ringraziamento é stato espresso ai Sindaci per la disponibilità mostrata ed invitano i parroci, i dirigenti scolastici, gli insegnati e chiunque ricopra una funzione educativa a proporre e condividere, possibilmente anche a mezzo dei canali social, le proprie riflessioni affinché tutti, grandi o piccoli, possano avere sani spunti di meditazione.