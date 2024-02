Alta Velocità sul Tirreno Cosentino, incontro sulla realizzazione del tratto Praia-Paola

PAOLA (CS) – Con una lettera indirizzata al presidente Occhiuto, all’assessore regionale ai Trasporti, ai parlamentari calabresi ed estesa a sindaci, consiglieri provinciali e regionali, il primo cittadino di Paola, Giovanni Politano, ha invitato all’incontro in programma giovedì prossimo 15 febbraio, per discutere della realizzazione della linea ad Alta Velocità sul versante tirrenico calabrese che “rappresenta, come è noto, uno dei principali fattori di sviluppo dell’intera Regione”.

“In particolare, il rafforzamento del tratto ferroviario Salerno-Reggio Calabria risulta essere un’opera necessaria per il potenziamento infrastrutturale del nostro territorio e della crescita economica, turistica, sociale e culturale”.

“La modifica del tracciato inizialmente previsto sulla linea Praia-Tarsia – prosegue il sindaco nella lettera – di difficile e onerosa realizzazione per la paventata galleria da 20 chilometri da far passare per un massiccio carbonatico attraversato da falde acquifere, effettuata da RFI in favore del nuovo tracciato Praia-Paola, è la naturale soluzione in chiave di sostenibilità ambientale ed economica in un territorio già priviato negli anni di un attraversamento autostradale in ambito costiero”.

“Inoltre, la giusta scelta di RFI di abbandonare il vecchio tracciato per il nuovo lotto Praia- Paola consentirà alla nuova linea ad Alta Velocità di servire anche Cosenza e la costa jonica, grazie al raddoppio della Galleria Santomarco, ad oggi in valutazione presso il MISE per la materia ambientale, che consentirà l’interconnessione tra i due territori oltre al potenziamento dell’itinerario merci per il Porto di Gioia Tauro, nell’ottica di sviluppare nuove comunicazioni lungo l’asse nord-sud della penisola, a beneficio anche dei collegamenti da e per la Sicilia”.

Politano nella lettera la definisce pertanto “un’occasione storica per il nostro territorio che dobbiamo sostenere con forza e che deve vederci uniti per ribadire le ragioni di uno sviluppo strutturale duraturo. Per tali ragioni, ho voluto promuovere un incontro specifico nella giornata di giovedì 15 febbraio alle ore 12:00 presso il Complesso Sant’Agostino del Comune di Paola confidando in una qualificata e autorevole partecipazione all’iniziativa”.