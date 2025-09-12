HomeTirreno

Alta Velocità Sa-Rc: confronto al Ministero dei Trasporti sulla nuova Galleria Santomarco

I comuni di Montalto Uffugo, Paola, Rende, San Lucido e San Vincenzo La Costa si sono impegnati a concordare un programma condiviso di opere compensative da sottoporre a Rfi e al MIT entro ottobre

ROMA – Si è svolta oggi, presso la sede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), una riunione tecnica dedicata alle opere di mitigazione e compensazione previste nell’ambito della realizzazione della nuova Galleria “Santomarco“, infrastruttura chiave del progetto di Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria.

L’opera, che avrà un valore complessivo di 2,1 miliardi di euro, rappresenta uno snodo strategico per migliorare i collegamenti ferroviari nel Sud Italia. Il tavolo tecnico, presieduto dai tecnici del MIT, ha visto la partecipazione del Commissario straordinario per l’opera, dei rappresentanti di Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) e dei delegati dei comuni direttamente interessati dal tracciato della nuova infrastruttura: Montalto Uffugo, Paola, Rende, San Lucido e San Vincenzo La Costa.

Durante l’incontro, le amministrazioni locali hanno espresso grande soddisfazione per il dialogo aperto con il Ministero e Rfi, sottolineando l’importanza di garantire benefici concreti per i territori coinvolti. In quest’ottica, i comuni si sono impegnati a definire entro il mese di ottobre un programma condiviso di opere compensative da sottoporre all’attenzione del MIT e di Rfi.

