Allerta meteo nel Cosentino, previsti per domani venti di burrasca e forti mareggiate

COSENZA – Allerta meteo gialla prevista per domani, 6 gennaio, nel Cosentino. Secondo i dati diffusi dalla protezione civile della Calabria, dal mattino e per le successive 24-36 ore sono previsti venti di burrasca o burrasca forte, sino a tesi dai quadranti occidentali. Forti mareggiate lungo le coste esposte ai venti.

Il comune di Fuscaldo è già a lavoro in queste ore per proteggere il litorale dal rischio di eventuali inondazioni.

Per l’allerta mareggiate sono state “attivate tutte le azioni di prevenzione, oltre al monitoraggio costante delle evoluzioni relative alle previsioni per le prossime ore”, scrive il Comune dalla propria pagina social. Nella notte a cavallo tra domani e domenica e, soprattutto, nelle prime ore della mattina di domenica, sono purtroppo previste delle forti mareggiate che interesseranno il nostro litorale.

Già ieri, abbiamo provveduto a sistemare, nelle zone centrali della Marina, degli argini con sacchi di sabbia, che avranno il compito di fermare eventuali detriti e pietrisco che, le onde, riverserebbero, altrimenti, sulle strade. Per il resto, ci appelliamo alla massima prudenza da parte di ogni concittadino, in attesa di altre eventuali comunicazioni da parte del nostro sindaco Giacomo Middea, che è in costante contatto con la Sala Operativa della Protezione Civile e con gli uffici comunali competenti, oltre che con il Centro Operativo Comunale”.