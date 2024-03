Allarme furti a Scalea sui social, prese di mira abitazioni e attività commerciali

SCALEA (CS) – Con un post su Facebook la dottoressa Rescignano del centro Veterinario Scalea mette in guardia cittadini, villeggianti e commercianti, segnalando come “in tutta la città stanno avvenendo furti ed effrazioni, sia in case che in attività commerciali”. “Ieri ho assistito – scrive – a due tentativi di furto: uno in pieno giorno ed in un posto affollato”.

Inoltre segnala il caso del furto di una bicicletta avvenuto ieri: “Se nella sera di domenica 10 marzo, qualcuno vi ha rubato una bicicletta nella zona tra via Michele Bianchi / via Lido / piazza Aldo Moro, contattatemi pure al Centro Veterinario Scalea: conosco chi ha preso la targa e ci sono i video”. Infine la dottoressa invita i villeggianti: “se avete seconde case o case vacanza, mandate qualcuno a controllare. Se avete attività commerciali, fate attenzione”.