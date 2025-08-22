Allarme ambientale a San Nicola Arcella: scoperte reti da pesca abbandonate sui fondali

SAN NICOLA ARCELLA (CS) – “Segnaliamo, per gli eventuali provvedimenti di rimozione, la presenza di due reti fantasma, abbandonate sui fondali di San Nicola Arcella in particolare a -10 m e -25 metri in località Zungolo rientrante nella zona speciale di conservazione Fondali isola Dino Capo Scalea”. L’allarme viene lanciato dall’associazione Italia Nostra Praia a Mare. “Una delle due reti va anche ad interessare la posidonia oceanica. Purtroppo pare che ce ne siano altre abbandonate senza pietà per l’ambiente, legate ad un modo di pescare senza rispetto e forse illegittimo da verificare. Le attrezzature da pesca abbandonate sono una componente rilevante dei rifiuti marini, la precisa quantificazione del fenomeno è tuttavia difficoltosa. Uno studio del 2019 stima che vengono smarrite o abbandonate il 5,7% di tutte le reti, l’8,9% delle nasse e trappole e il 29 % dei fili e lenze da pesca usati in un anno”.

