HomeTirreno

Albero in fiamme: chiusa temporaneamente la Statale 504 di “Mormanno” a Santa Domenica Talao

Un albero in fiamme blocca la SS 504 a Santa Domenica Talao: intervento di Anas e Vigili del Fuoco per ripristinare la viabilità

M.G.
Scritto da M.G.
Stima lettura: Less than 1 minuti
- Advertisement -

COSENZA – La strada statale 504 “Di Mormanno” è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni a causa di un albero in fiamme. Il blocco interessa il km 7,200, nel comune di Santa Domenica Talao, in provincia di Cosenza.

Sul posto sono intervenute le squadre di Anas e i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’area e consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile. Il traffico è stato deviato in loco e si invita la cittadinanza a prestare attenzione e a seguire le indicazioni degli operatori presenti.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

FRANCESCO PERRIHaks

Il giovane docente e divulgatore culturale calabrese Francesco Perri su Rai 3 con Haka...

Calabria
ROMA - Francesco Perri, giovane docente e divulgatore culturale calabrese classe 1998, rappresenterà la Calabria nel nuovo programma Rai 3 “Haka – L’urlo dei...

Rende sperimenta lo spazzamento automatizzato: i primi interventi lunedì 22 settembre

Area Urbana
RENDE - Il Comune di Rende si prepara a una nuova fase nella gestione della pulizia urbana. A partire da lunedì 22 settembre, infatti,...
GOM Reggio - midollo osseo

Settimana di sensibilizzazione per la donazione del midollo osseo, iniziative fino al 27 settembre

Calabria
REGGIO CALABRIA - In occasione della Giornata Mondiale della donazione del midollo osseo, che va da oggi e fino al 27 settembre, il Registro...
fuscaldo panorama

Fuscaldo: 500mila euro dal MASE per l’efficientamento energetico di tre edifici comunali

Tirreno
FUSCALDO (CS) - Il Comune di Fuscaldo ha ottenuto 500mila euro dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) nell’ambito dell’avviso pubblico C.S.E. 2025....
truffa anziana 02

Si finge la figlia e truffa un’anziana. I carabinieri risalgono all’autore: un 50enne calabrese

Calabria
MONTEFORTE IRPINO – Ha telefonato a un’anziana di oltre 80 anni fingendosi la figlia, raccontando di trovarsi in gravi difficoltà economiche e riuscendo così...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37403Area Urbana22517Provincia19914Italia8035Sport3876Tirreno2967Università1470
-->
M.G.
Altri Articoli di M.G.

Leggi ancora

FRANCESCO PERRIHaks
Calabria

Il giovane docente e divulgatore culturale calabrese Francesco Perri su Rai...

ROMA - Francesco Perri, giovane docente e divulgatore culturale calabrese classe 1998, rappresenterà la Calabria nel nuovo programma Rai 3 “Haka – L’urlo dei...
Area Urbana

Rende sperimenta lo spazzamento automatizzato: i primi interventi lunedì 22 settembre

RENDE - Il Comune di Rende si prepara a una nuova fase nella gestione della pulizia urbana. A partire da lunedì 22 settembre, infatti,...
truffa anziana 02
Calabria

Si finge la figlia e truffa un’anziana. I carabinieri risalgono all’autore:...

MONTEFORTE IRPINO – Ha telefonato a un’anziana di oltre 80 anni fingendosi la figlia, raccontando di trovarsi in gravi difficoltà economiche e riuscendo così...
Stazione di Paola treni
Area Urbana

«Trenitalia vende biglietti per treni che non esistono». Il caso del...

COSENZA – Compri un biglietto online del treno Paola-Cosenza, arrivi in stazione e scopri che il convoglio che devi prendere non esiste. È quanto denuncia...
Colonnello Francesco Ferace
Area Urbana

Cosenza, i Templari Federiciani ricordano il Generale Francesco Ferace nel giorno...

COSENZA – Oggi Francesco Ferace avrebbe compiuto 66 anni. Nato il 20 settembre 1959, il Generale dei Carabinieri si è spento prematuramente tre anni...
Coni Campo Scuola Polio staffetta evento
Area Urbana

“Un giro di pista per la Polio”, l’evento di solidarietà del...

COSENZA – La lotta per l'eradicazione della poliomielite nel mondo prosegue senza sosta e la Commissione Polio Plus del Rotary Club Mendicino Serre Cosentine...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA