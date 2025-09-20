Albero in fiamme: chiusa temporaneamente la Statale 504 di “Mormanno” a Santa Domenica Talao

- Advertisement -

COSENZA – La strada statale 504 “Di Mormanno” è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni a causa di un albero in fiamme. Il blocco interessa il km 7,200, nel comune di Santa Domenica Talao, in provincia di Cosenza.

Sul posto sono intervenute le squadre di Anas e i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’area e consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile. Il traffico è stato deviato in loco e si invita la cittadinanza a prestare attenzione e a seguire le indicazioni degli operatori presenti.