Al ‘Tirreno Festival’ di Diamante, l’unica tappa calabrese di Gazzelle

DIAMANTE (CS) – È iniziato da una settimana il “Dentro X sempre” tour, che sta portando Gazzelle davanti al suo pubblico, nei palazzetti delle principali città italiane, collezionando un sold out dietro l’altro. L’artista più romantico degli ultimi anni ha annunciato già i prossimi imperdibili appuntamenti che quest’estate lo porteranno sui palchi dei principali festival in giro per l’Italia. Il “Dentro X sempre” tour farà tappa anche in Calabria al Tirreno Festival, direttore artistico Alfredo De Luca, con un concerto il prossimo 10 agosto al Teatro dei Ruderi a Cirella di Diamante.

I fan sono già pronti a farsi trasportare dalle sue canzoni senza tempo, dai primi successi e il suo ultimo album “Dentro” fino al brano sanremese “Tutto Qui”, già certificato oro. Gazzelle è una delle voci più amate e sincere della sua generazione, poetico, romantico e spiazzante. Le sue canzoni contano oltre un miliardo di stream, 25 dischi d’oro e 23 dischi di platino. Il suo mondo comunicativo è schivo e malinconico, ma da sempre multiforme e imprevedibile. Gazzelle si è preso, in questi anni, con i suoi quattro album “Superbattito” (2017), “Punk” (2018), “Ok” (2020) e “Dentro” (2023), l’amore degli ascoltatori e l’affetto trasversale dei suoi fan. Ha collaborato, tra gli altri, con artisti come Marco Mengoni, thasup, Fulminacci e Noyz Narcos.