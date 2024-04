“Affari di famiglia”: le mani delle cosche sul Tirreno cosentino. In 18 scelgono il rito abbreviato

CATANZARO – Si è svolta ieri, nell’aula bunker di Catanzaro, l’udienza preliminare scaturita dall’operazione “Affari di famiglia“. Operazione che nel maggio dello scorso anno portò all’esecuzione di 37 misure cautelari e che disarticolò una organizzazione dedita allo spaccio di droga, intimidazioni ed estorsioni sulla costa tirrenica cosentina. In particolare presunti esponenti ai clan Tundis, che operavano tra i comuni di San Lucido, Falconara Albanese, Fiumefreddo Bruzio e Longobardi con tendenza all’espansione verso le aree limitrofe, e rapporti di alleanza con altre articolazioni criminali operanti nella città di Cosenza. Tra le accuse degli inquirenti quella di imporre il pizzo alle imprese impegnate nei lavori pubblici e privati e ai commercianti.

In 18 hanno scelto il rito abbreviato e la discussione si terrà il prossimo 2 maggio, sempre nel capoluogo, con la pronuncia sulle richieste di rinvio a giudizio. Il Giudice ha anche ammesso, per i reati di mafia, la costituzione come parte Civile della Presidente del Consiglio dei Ministri e della Commissione straordinaria di Governo, della Onlus Anti-usura Forum oltre che delle vittime di usura.