Ad Amantea torna la Guarimba International Film Festival: proiezioni, laboratori e mostre

AMANTEA (CS) – Torna ad Amantea, dal 7 al 12 agosto 2025 la tredicesima edizione de La Guarimba International Film Festival, tra le manifestazioni italiane più significative dedicate al cortometraggio, riconosciuta per il suo impegno in favore dell’accessibilità culturale, dell’inclusione e del dialogo tra comunità locali e internazionali, che da anni riporta il cinema alla gente e la gente al cinema.

Anche quest’anno, il paesino del tirreno cosentino ospiterà 190 proiezioni di cortometraggi, provenienti da 67 Paesi, accompagnati da mostre, laboratori, talk e concerti e ospiti da tutto il mondo, per un programma ricco di eventi per adulti e bambini, tutti ad accesso gratuito.

L’Associazione La Guarimba, che organizza il festival, “si conferma come modello di progettualità nato dal basso, attivo da 13 anni nel mondo della cultura, capace di portare visibilità alla regione Calabria e costruire una rete culturale internazionale a partire da un piccolo centro del Sud” spiega l’associazione.

Mancati matrocini e un’edizione dedicata a Nonna Saveria

Nonostante i mancati Patrocini del Comune di Amantea e della Provincia di Cosenza per questa edizione, il festival ha ottenuto e si svolge sotto l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, con il il Patrocinio di UNICEF ITALIA, il patrocinio di Touring Club Italia, il supporto dell’Ambasciata d’Austria, dell’Ambasciata del Portogallo, dell’Ambasciata della Repubblica Ceca, dell’Ambasciata d’Ungheria, dell’Ambasciata della Slovacchia.

“Un anno fa ci ha lasciato Nonna Saveria, uno dei simboli di questo festival e la prima sostenitrice dei nostri progetti. Questa edizione è dedicata a lei. Dopo una vita di sacrifici come quella di tante donne calabresi della sua generazione, Nonna Saveria ha seguito ogni edizione, sempre tra le prime file, diventando la dimostrazione fisica e il simbolo dell’impatto che il nostro lavoro può avere sulle persone comuni, anche quelle escluse dai circuiti tradizionali dell’offerta culturale. – ha dichiarato Giulio Vita, direttore del festival e nipote di nonna Saveria – Una lavoratrice che non ha avuto accesso all’educazione né ad eventi culturali, però molto motivata dalle storie che abbiamo proiettato negli anni: in suo onore verrà assegnato l’omonimo premio al miglior corto votato dal pubblico”.

Il programma

Il programma comprende 190 cortometraggi provenienti da 67 paesi, divisi in sezioni dedicate a temi urgenti come la devastazione del popolo di Gaza, ma anche di quello ucraino, la crisi venezuelana, l’emancipazione del corpo femminile. Grande spazio come sempre al cinema sperimentale, alla danza, alla musica, al videoclip e all’animazione, tra cui La Grotta dei Piccoli, il programma di 100 corti per bambini in collaborazione con UNICEF Italia che si terranno all’interno della Piccola Biblioteca di Amantea, spazio culturale aperto dall’Associazione La Guarimba

Tutti i film saranno proiettati con sottotitoli in italiano e inglese. L’ingresso a tutte le attività è gratuito e libero. Il 7 agosto ci sarà il concerto di apertura con l’Orchestra di Fiati Mediterranea. Il giorno seguente si propone una selezione di corti grotteschi, viscerali e disturbanti, accompagnati dal laboratorio Chew, Draw, Barf. Inoltre la fotografa statunitense Maria Degtiarenko condurrà un laboratorio di fotografia analogica per bambine e bambini dagli 8 ai 12 anni, riservato a un massimo di 15 partecipanti.

Il 9 agosto in occasione del centenario dalla nascita del creatore di E.T., si realizzaerà un laboratorio aperto a bambine, bambini e adulti permetterà di colorare il celebre extraterrestre. Il 10 agosto sarà la volta del laboratorio ispirato al fumetto La Banda delle Velme, incentrato sulla prospettiva degli esseri non umani e sul nostro impatto ambientale e anche del laboratorio con José Ignacio Benítez Dotti, un’esperienza sensoriale e poetica tra suono, parola e movimento, rivolta a tutte le età.

L’11 agosto, invece, si procederà alla pulizia della spiaggia di Amantea per poi proseguire con una festa caraibica in spiaggia nata a Caracas e guidata da due DJ venezuelane che creeranno uno spazio vibrante, sicuro e ricco di diversità.