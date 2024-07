Ad Amantea il “South Jam 2024”: l’impegno sociale attraverso il basket

AMANTEA (CS) – La terza edizione di South Jam è pronta a prendere il via sul lungomare di Amantea dal 1 al 4 agosto. Questo evento sportivo non è soltanto una competizione di basket, ma un vero e proprio progetto sociale, culturale e ricreativo che mira a rafforzare le relazioni e unire persone di tutte le età e provenienze. La missione di South Jam è chiara: promuovere valori positivi dentro e fuori dal campo, rilanciando la pallacanestro in Calabria, una regione che finora ha dato poche attenzioni verso questo sport.

Negli ultimi due anni, gli organizzatori hanno trasformato un campetto abbandonato sul lungomare di Amantea in un luogo di aggregazione e crescita per appassionati di basket, bambini e famiglie. Questo impegno si riflette nel loro motto “Re-Build The Game”, con l’obiettivo di ricostruire uno sport in un territorio complesso ma ricco di potenzialità, dimostrando che con dedizione e passione è possibile fare la differenza.

Quest’anno, South Jam introduce due importanti novità che sottolineano il loro impegno sociale:

Inaugurazione di Nuovi Canestri Mobili: Sono stati acquistati due canestri mobili che verranno utilizzati durante il torneo. Dopo l’evento, questi canestri saranno spostati nella palestra comunale di Amantea, attualmente priva di impianti per il basket. Questo contributo, frutto dell’impegno economico e sociale degli organizzatori, mira a fornire opportunità sportive ai bambini, favorendo la nascita di una squadra locale e avviando un percorso di crescita nel basket. Inoltre, per tutto giugno e luglio, sono offerte lezioni di minibasket gratuite ogni domenica, permettendo ai bambini di divertirsi e scoprire il basket.

South Jam nella Lega LB3: Il torneo entra a far parte della lega LB3 Community dello streetball 3×3 in Italia. Come tappa ufficiale, la squadra vincitrice del torneo si qualificherà per le finali nazionali a Roseto degli Abruzzi. Questo offre ai partecipanti l’opportunità di competere su un palcoscenico più grande, vivendo esperienze uniche fuori regione e mettendo alla prova le loro abilità contro le migliori squadre italiane.

South Jam 2024 accoglierà fino a 20 squadre, divise in due gironi da 10 team. Le prime quattro squadre di ciascun girone accederanno alle fasi eliminatorie e alle finali. Oltre alle competizioni principali, l’evento includerà la prima giornata di memorial in ricordo di Roberto Guido e Luca Perri, con attività come un torneo di minibasket per i bambini del comprensorio, una gara dei 3 punti per gli amanti del tiro da lontano e il King of the Court per incoronare il miglior giocatore del torneo. La giornata finale sarà animata da concerti ta cui il canteante locale Emash e un DJ set in collaborazione con Yolo Event.