Ad Affari Tuoi Giovanni da Amantea. Accetta 35mila euro, ma quel pacco cambiato da 200mila….

- Advertisement -

ROMA – Nella puntata di oggi di Affari Tuoi, giovedì 19 giugno, tocca al concorrente della Calabria. Si tratta del giovane Giovanni Lovisio che arriva da Amantea, in provincia di Cosenza. Di professione postino, Giovanni è appassionato di fitness e serie TV e gioca insieme alla nonna Nella. Alla fine della partita Giovanni, quando in gara erano rimasti tre pacchi, tra cui quello da 200mila euro, ha accettato l’offerta da 35mila euro mentre nel suo pacco c’erano 10mila euro anche se era un pacco che Giovanni aveva cambiato (dentro aveva i 200mila euro).

Inizio partita però in salita per Giovani. I primi due pacchi della serata chiamati sono entrambi rossi: il numero 8 della Sardegna con dentro 15mila euro e il 17 della Toscana con 20mila euro. Tocca poi a nonna Nella chiamare il terzo e quarto pacco. Il numero 11 del Veneto porta finalmente un pacco blu mentre nel numero 7 della Liguria vanno via 50mila euro. Altre due chiamate prima della telefonata del dottore. Nel 15 delle Marche c’è ancora un pacco rosso: vanno via 30mila euro mentre nel 14 della Lombardia le “susumelle” portate da Giovanni e nonna Nella. Arriva la telefonata del dottore e la prima offerta di 38mila euro che Giovanni rifiuta.

Si va avanti con una tripla chiamata. Il pacco numero 5 del Piemonte che contiene 20 euro mentre nel pacco 4 della Campania contiene 200 euro. La situazione si ribalta con Giovanni chiama il pacco della Basilicata e trova il tero blu di fila. Ora i pacchi rossi sono in maggioranza. Arriva la seconda telefonata del dottore che chiede a Giovanni se vuole il cambio o l’offerta. Il giovane sceglie l’offerta e Stefano De Martino scrive 42mila euro. Nonna Nella chiede di ragionare ma Giovanni tira dritto: rifiuita e va alla chiamata di altri 3 pacchi.

La prima chiamata è l’Emilia Romagna ed è un’ottima chiamata perché nel pacco numero 6 ci sono 500 euro. Secondo chiamata del trittico è per il pacco n 16 della Sicilia: una mazzata perchè vanno via i 300mila euro. Ultimo tiro con Giovanni che sceglie il pacco del Lazio ed è un’ottima chiamata: zero euro.

Si entra nella fase calda. Terza telefonata del dottore che per un tiro fa una nuova offerta che scende però a 30mila euro rispetto alla precedente. Giovanni rifiuta e prosegue nella sua partita. Chiama il pacco numero 12 del Trentino Alto Adige ed è una chiamata perfetta: dentro ci sono 50 euro. Adesso ci sono 6 pacchi rossi con ancora i premi da 75mila. 100mila e 200mila euro e due pacchi blu con 10 e 100 euro. Il dottore questa volta offre il cambio: niente da fare, Giovanni rifiuta e prosegue e chiama il pacco della Puglia: vanno via 75mila euro.

Nuova telefonata del dottore: un tiro per una nuova offerta da 30mila euro. Giovanni non esita “non gioco al ribasso. Ringrazio ma rifiuto l’offerta”. La chiamata va sul numero 19 dell’Umbria e dentro ci sono 5mila euro. Siamo al rush finale: tre pacchi rossi rimasti con ancora 100 e 200mila euro e due blu.

Altra telefonata e ancora un tiro: questa volta il dottore propone nuovamente il cambio e Giovanni accetta. Prende il numero 13 del Friuli Venezia Giulia e lascia il numero 2. La chiamata è per il pacco numero 20 dell’Abruzzo: vanno via 100mila euro mentre nel numero 3 del Molise ci sono 10 euro. Resta un pacco blu, il pacco da 10mila euro e quello da 200mila euro.

Ultima chiamata del dottore e ultima offerta: 35mila euro. Giovanni accetta l’offerta.