Acquappesa, minori senza regole su bici e monopattini. Il sindaco “sanzioni e genitori ritenuti responsabili”

COSENZA – Anche il Comune di Acquappesa “bacchetta” i comportamenti di alcuni minori. Nel mirino l’utilizzo di biciclette e monopattini senza regole che mettono a rischio la sicurezza di altre persone. Il sindaco Tripicchio al momento ha annunciato maggiori controlli e sanzioni, ma non è escluso, in caso di comportamenti recidivi, che possa passare anche lui ad un’ordinanza più stringente, come ha fatto ieri il suo “collega” di Praia a Mare Antonino De Lo Renzo che ha imposto nel suo comune il divieto di circolazione notturna per i minori di 14 anni non accompagnati. Il provvedimento, firmato prevede il “coprifuoco” dalle 00:30 fino alle 7 del mattino, e resterà in vigore fino al prossimo 30 settembre.

“Come Sindaco, e prima ancora come genitore, – ha evidenziato il primo cittadino di Acquappesa – voglio richiamare l’attenzione sul comportamento dei nostri ragazzi.

Sto ricevendo numerose segnalazioni che mi hanno fatto preoccupare seriamente. È inaccettabile vedere minori che utilizzano monopattini e biciclette elettriche senza rispettare le regole del codice della strada. Questo comportamento è pericoloso e può mettere a rischio la sicurezza dei giovani e degli altri cittadini.

I genitori sono responsabili della sicurezza dei loro figli e dei danni che possono arrecare ad altri. Ricordiamoci tutti che i nostri ragazzi esprimono ciò che noi insegniamo loro e i loro comportamenti sono frutto di ciò che gli trasmettiamo. Lavoriamo insieme per la sicurezza e la tranquillità dei nostri ragazzi”.

Poi l’avvertimento “Non sono disposto a tollerare comportamenti che possano mettere a rischio la sicurezza e la tranquillità dei nostri ragazzi e di tutti gli altri cittadini. Vorrei evitare decisioni drastiche e conto sul senso di responsabilità da parte di tutti, genitori e ragazzi. Intensificheremo i controlli con la Polizia Locale e le altre forze dell’ordine competenti. I giovani che utilizzano monopattini o biciclette senza rispettare le regole saranno sanzionati e i genitori saranno ritenuti responsabili. Chiedo anche la collaborazione di tutti per affrontare il problema dei comportamenti non corretti, inclusi gli atti di bullismo. Uniamo le forze per il bene dei nostri ragazzi, che rappresentano il nostro futuro! Spero davvero che insieme possiamo creare un ambiente sicuro e responsabile per tutti”.