Acquappesa, la mareggiata sul Tirreno cosentino sbriciola un tratto di lungomare a Intavolata

ACQUAPPESA (CS) – Un tratto del lungomare nella frazione di Intavolata di Acquappesa è stato gravemente danneggiato dall’ennesima mareggiata che ha colpito il Tirreno cosentino dove da anni oramai incalza l’erosione costiera. La forza del mare questa volta ha sbriciolato il marciapiede e danneggiato la strada. La zona è stata transennata dai tecnici del Comune. Il sindaco di Acquappesa Francesco Tripicchio ha comunicato di aver già contattato il Presidente della Regione, Roberto Occhiuto, che al primo cittadino ha detto di essersi già attivato per intervenire”.

Tratto gravemente danneggiato a Intavolata

Con un post sulla sua pagina Facebook, inoltre, il Sindaco ha tenuto a precisare che il tratto gravemente danneggiato dai marosi, è sul lungomare di Intavolata e non è il tratto di lungomare già riparato. “Il tratto gravemente danneggiato dai marosi, è sul lungomare di Intavolata. Da precisare che, lo stesso non è il tratto di lungomare già riparato”.

Il sindaco di Acquappesa in contatto con occhiuto

“Purtroppo, mentre noi, ora, siamo in trincea, insieme agli operai ed ai responsabili dell’ufficio tecnico, c’è la solita combriccola che scatta fotografie e pubblica post con notizie – ha scritto. A dimostrazione che, a certi personaggi, interessa solo la campagna elettorale, mentre dei problemi del Paese poco o nulla importa. Ma va bene così… ormai li conoscono tutti. Così come conoscono il loro odio, il loro rancore ed il loro modo di disprezzare il dialogo ed il civile confronto per il bene della Comunità. Quella stessa Comunità dalla quale pretenderebbe voti e consensi e della quale, nei momenti come questi, non interessa nulla. Ad ognuno il suo… per il resto e per quanto ci riguarda, tengo ad informare che ho già provveduto a contattare il Presidente della Regione, Roberto Occhiuto, che si è già attivato per sostenerci ed aiutarci. Una vicinanza umana ed istituzionale che lenisce le ansie e le preoccupazioni di queste ore”.