Acquappesa, chiuso sottopasso della SS 18. Comune avvia i lavori «i costi li addebiteremo agli enti responsabili»

Nei giorni scorsi il sindaco Francesco Tripicchio ha emanato l'ordinanza di chiusura del sottopasso della Statale 18 nei pressi del ristorante da Zio Enzo. "Qualcuno va a rimuovere le barriere"

ACQUAPPESA (CS) – Dopo numerose segnalazioni rimaste senza risposta, il Comune ha deciso di intervenire in autonomia per ripristinare la viabilità nel sottopasso situato sotto la statale 18, nei pressi del ristorante “Zio Enzo”, da tempo chiuso a causa di un problema legato all’accumulo di acqua piovana. «Siamo consapevoli dei disagi che la chiusura sta causando ai cittadini», fa sapere l’amministrazione.

«Nonostante le barriere installate, alcuni automobilisti hanno continuato a rimuoverle arbitrariamente, mettendo a rischio la sicurezza stradale». In mancanza di un riscontro da parte dell’Anas, formalmente interpellata più volte per una collaborazione alla risoluzione del problema, il Comune ha deciso di procedere direttamente con gli interventi già a partire da domani, notificando l’inizio dei lavori anche agli enti competenti, Anas compresa.

Nella comunicazione ufficiale è stato anche allegato un report tecnico che spiega le cause del problema: l’acqua piovana proveniente dalla SS18 sovrastante finisce nel sottopasso, rendendolo impraticabile. «I costi degli interventi saranno successivamente addebitati agli enti responsabili», conclude l’amministrazione, che punta a ripristinare la normale viabilità in condizioni di piena sicurezza per automobilisti e pedoni.

