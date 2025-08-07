Abusivismo: a Scalea sequestrata un’ampia struttura balnerare, denunciato il titolare

- Advertisement -

SCALEA (CS) – Nel pieno della stagione estiva, uno stabilimento balneare di Scalea è stato posto sotto sequestro. Nei giorni scorsi la polizia locale di Scalea in collaborazione con la guardia costiera, ha posto i sigilli ad un’ampia struttura che comprende un complesso in muratura adibito a bar e ristorazione, con annessi servizi di balneazione sul litorale e un’area per il parcheggio. Sarebbe stata riscontrata l’assenza di autorizzazioni. L’area della spiaggia, di circa 2 mila metri quadrati, è tornata al libero accesso ed il proprietario dello stabilimento è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Paola.