A Tortora una fiaccolata in memoria di Francesco Prisco

TORTORA (CS) – venerdì 19 maggio alle ore 20.30 a Tortora Marina si svolgerà un evento in ricordo di Francesco Prisco e di tutti i giovani del territorio, prematuramente venuti a mancare nei mesi scorsi. Questo evento però avrà uno scopo ulteriore: manifestare il fermo NO di tutto il territorio, ad ogni forma di male. L’evento é stato fortemente voluto dalla presidente della Pro Loco di Tortora, Rosalba Caputo, con il supporto dell’Unione delle Associazioni della Riviera dei Cedri e del Pollino.

Nei mesi passati, in poco tempo, il territorio è stato colpito da otto lutti, tutti giovani. A tutto ciò si è aggiunto lo sbarco della nave di migranti a Steccato di Cutro ed una serie di eventi delittuosi. Nella comunità locale, particolare turbamento ha destato l’omicidio del giovane Francesco Prisco, la cui storia è a tutti nota. Quanto accaduto non può finire nel dimenticatoio. Per tale ragione, su sollecitazione della Pro Loco di Tortora, di alcune Associazioni e di singoli cittadini è stato organizzato un evento da dedicare a lui ed a tutti i giovani del territorio recentemente scomparsi.

C’è bisogno di riflettere per davvero, provando a trasmettere coraggio e fiducia a tutti ma in particolare alle nuove generazioni, poiché spesso mancano delle figure educative di riferimento. All’evento sono invitate tutte le scuole del territorio, tutti i primi cittadini, tutte le forze dell’ordine, i parroci e le altre associazioni del posto.

La manifestazione si svolgerà in tre momenti: il primo sarà una fiaccolata per le vie di Tortora Marina, con raduno e partenza dalla casa del giovane Francesco in via Ruggiero Pucci alle 20:15. Il secondo sarà un breve momento preghiera presieduto da S.E. Rev.ma Mons. Stefano Rega, Vescovo della Diocesi di San Marco Scalea. Il terzo, sarà dedicato alla riflessione, con gli interventi delle autorità locali e la testimonianza della mamma del giovane Francesco Prisco. In caso di pioggia la manifestazione si svolgerà comunque ma in forma statica presso la Chiesa Stella Maris. All’iniziativa sono invitati gli attori di tutto il comprensorio: sindaci, sacerdoti, scuole, associazioni e singoli cittadini.

