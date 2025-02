A Scalea un’iniziativa su “fragilità e bellezze della riviera dei cedri”

- Advertisement -

SCALEA (CS) – La Riviera dei Cedri protagonista a Scalea al “Santa Caterina Village”, martedì prossimo 25 Febbraio alle ore 16.30 per un’iniziativa promossa dall’Associazione G. Caloprese “I Borghi delle Torri” in collaborazione con l’Associazione Mare Pulito “Bruno Giordano”, l’UNICAL e il CNR. Un territorio straordinario ma fragile, troppe volte vittima delle condotte poco attente all’ambiente, al decoro urbano ed al senso.

L’evento, grazie al contributo del dottor Domenico Fiordaliso, Consigliere della Prima Sezione Penale della Corte Suprema di Cassazione, nominato dal CSM Procuratore della Repubblica di Paola e del Colonnello Andrea Mommo, Comandante provinciale dei Carabinieri di Cosenza, rappresenta un’opportunità per rafforzare il senso di responsabilità dei cittadini e delle istituzioni.

Un’occasione per parlare di legalità come strumento di sviluppo locale, di sostenibilità ambientale, ma anche un’opportunità per parlare di turismo e occasioni che consentano di promuoverlo, grazie alla presenza di Claudio Pisapia, direttore di Culturitalia e del dottor Giuseppe Tagarelli ricercatore del CNR. Si parlerà quindi di Turismo grazie alla presenza del prof. Tullio Romita, Presidente Corso di Laurea in “Scienze Turistiche” dell’UNICAL”.

“Analizzare il territorio nel suo contesto generale permetterà di definire quali sono i suoi fattori di attrattività tali da poter sviluppare un importante offerta turistica, sostenibile. La valorizzazione di un territorio è un processo sinergico che richiede un piano d’azione nel tempo. Tutto ciò vuol dire creare, migliorare e sostenere un cambiamento che apporti appunto un valore alla destinazione”.