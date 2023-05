A Scalea il ‘pulmino solidale’, per le persone che hanno difficoltà negli spostamenti

SCALEA (CS) – A breve i cittadini di Scalea con difficoltà negli spostamenti potranno contare su Pulmino Solidale, un servizio nato da un progetto di Skalea Solidale Odv. L’iniziativa è pronta a partire in via sperimentale dopo il lavoro di ideazione e organizzazione in collaborazione con le associazioni Gianfrancesco Serio, Insieme, Explore Scalea e l’Unione sportiva Scalea.

Per il momento, La sperimentazione sarà svolta nei prossimi tre mercoledì. Si inizia domani, 24 maggio nel centro storico di Scalea quando, dalle 8 alle 14, i volontari effettueranno fermate nei pressi del Castello normanno, in piazza Cimalonga e in Piazza Spinelli.

Il 31 maggio, gli interessati al servizio potranno attendere l’arrivo di uno dei pulmini dell’iniziativa in località Pantano. Infine, mercoledì 7 giugno, il trasporto solidale interesserà la zona della stazione vecchia.

“Un mezzo sarà messo a disposizione dall’Us Scalea – spiegano i promotori del trasporto solidale – ed è stato acquistato grazie una iniziativa di raccolta fondi lanciata da Renata Caroprese, collaboratrice della società calcistica, coadiuvata da Giuseppe Servidio, presidente del settore giovanile. Questo, si alternerà con un pulmino messo a disposizione dalla Gianfrancesco Serio”.

Terminata la fase sperimentale, il progetto Pulmino Solidale riprenderà a settembre 2023 con appuntamenti stabili, resi possibili anche dall’impiego di volontari del servizio civile che ne faranno richiesta presso la nuova sede di Palazzo Palamolla, recentemente assegnata dall’amministrazione comunale a Skalea Solidale.

“Il nostro contributo alla comunità vive di progetti come questi – spiega il presidente di Skalea Solidale Odv, Matteo Libero Longo –. È bello, ora, poter lavorare anche su questi bisogni dopo che a causa della pandemia di Covid-19 ci siamo occupati molto di azioni di sostengo alimentare ai cittadini in difficoltà. Finalmente, possiamo concentrarci meglio sugli obbiettivi fondanti della nostra associazione tra i quali rientrano iniziative come questa e come Salvatò, il parco inclusivo pubblico polivalente da realizzare in memoria di Salvatore Arcuri in Piazza Aldo Moro. È per progetti come questi – aggiunge – che chiediamo a chi crede in noi di sostenerci anche attraverso il nostro conto corrente e destinando a Skalea Solidale Odv il 5×1000 della dichiarazione dei redditi”.

Un modo, dunque, per mettere benzina nel motore solidale dei volontari scaleoti che per il progetto Pulmino solidale ci tengono a ringraziare l’amministrazione comunale “per la sensibilità dimostrata, in particolare – dicono – il vicesindaco Annalisa Alfano e l’assessore ai Lavori pubblici Renato Lombardo.