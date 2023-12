A Scalea una raccolta fondi per i quattro zampe con il cortometragio ‘Cani’

SCALEA (CS) – Si terrà sabato 16 dicembre, alle ore 18.00, all’interno della sala consiliare del Comune di Scalea, la decima edizione del Galà di Solidarietà “Enza Minervino”. Ideato dal Cinecircolo Maurizio Grande, il Galà è l’evento finale del Mediterraneo Festival Corto, rassegna di corti cinematografici andata in scena, quest’anno, a Scalea dal 5 al 9 luglio.

Come sempre, il Galà di Solidarietà è occasione per discutere di temi di attualità a partire dal corto vincitore della Menzione Straordinaria del Mediterraneo Festival Corto, annunciato durante le sere di Festival ma premiato durante il Galà. Vincitore della Menzione Straordinaria quest’anno è il cortometraggio “Cani” di Matteo Guiducci che affronta la dura realtà dei combattimenti clandestini.

La serata sarà occasione per raccogliere fondi a favore di un’associazione che opera sul territorio dell’Alto Tirreno Cosentino. Quest’anno, per il tema trattato dal corto, è stata scelta l’Associazione “Qua la zampa” di Diamante. Il Galà sarà, inoltre, patrocinato dalla sezione locale dell’Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA). Questo è il sesto anno che il “Galà di Solidarietà” è dedicato ad Enza Minervino, compianta cittadina di Diamante, importante figura di riferimento per le attività culturali e l’associazionismo della città e dell’intero territorio, amica e sostenitrice del Cinecircolo.