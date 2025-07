A San Pietro in Amantea una nuova CasaPaese per demenze, presentata la campagna di crowdfunding

- Advertisement -

SAN PIETRO IN AMANTEA (CS) – Si estende l’eco silenzioso ma potente del modello CasaPaese, la rivoluzionaria struttura dedicata alle persone affette da Alzheimer e demenze che mette al centro la dignità, la libertà e l’umanità dei suoi ospiti. Dopo l’esperienza pionieristica avviata a Cicala, piccolo borgo in provincia di Catanzaro, ora è la volta di San Pietro in Amantea, nel cosentino, dove nascerà una nuova CasaPaese, interamente autofinanziata grazie a una rete virtuosa di cittadini, imprese e associazioni.

“Quando la comunità si prende cura”

La prima tappa concreta sarà l’evento di presentazione della campagna di crowdfunding, intitolato “Quando la comunità si prende cura”, che si terrà martedì 22 luglio, alle ore 19, presso la Sala Consiliare “Ines Nervi Carratelli” del Comune di San Pietro in Amantea. L’iniziativa, organizzata dai Club Service Rotary E-Club Al Mantiáh Calabria e Inner Wheel Amantea, con il supporto del Comune e della Fondazione Ra.Gi., sarà un’occasione per raccontare – con testimonianze dirette e contributi scientifici – come la cura possa e debba essere un fatto comunitario e non istituzionalizzato.

Dopo i saluti istituzionali, apriranno i lavori Miriam Bruno, presidente del Rotary E-Club Al Mantiáh Calabria, e Angela De Grazia, presidente Inner Wheel Amantea. Seguiranno gli interventi di esperti del settore sociosanitario e del mondo accademico:

– Elena Sodano, presidente della Fondazione Ra.Gi. e ideatrice del modello CasaPaese,

– Maurizio Berardelli, geriatra ASP Cosenza,

– Rosaria Quartucci, dirigente medico presso il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura di Cosenza,

– Stefania Ruberto, direttore ff del Servizio Psichiatrico di Cetraro,

– Giorgio Volpentesta, professore aggregato di Neurochirurgia all’Università Magna Graecia di Catanzaro.

A moderare l’incontro sarà il giornalista Rino Muoio, mentre le conclusioni saranno affidate a Francesco Socievole, Governatore Emerito del Distretto 2102 del Rotary. L’evento punta a coinvolgere tutta la comunità in un progetto dal grande valore etico e sociale, che sfida l’abbandono istituzionale con la forza della solidarietà reale. Perché, come dimostra CasaPaese, anche senza fondi pubblici, si può ancora costruire una sanità che ‘cura con cura’.