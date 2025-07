A San Lucido torna “Fotografia Calabria Festival”: ricerca visiva, educazione e respiro internazionale

- Advertisement -

SAN LUCIDO (CS) – Dal 1° agosto al 12 ottobre 2025, San Lucido si trasforma in un palcoscenico diffuso per la fotografia contemporanea. Torna, infatti, l’appuntamento con Fotografia Calabria Festival, giunto alla sua quarta edizione. Il programma 2025 è ricco di mostre, incontri e progetti speciali che animeranno il centro del tirreno calabrese per oltre due mesi.

Sostenuto da Strategia Fotografia 2024, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, e con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Festival è ideato e organizzato dall’Associazione Culturale Pensiero Paesaggio, con la direzione artistica di Anna Catalano, Fotografia Calabria Festival 2025 si conferma tra gli appuntamenti più vivaci dedicati alla fotografia d’autore in Italia, grazie a una proposta curatoriale che intreccia ricerca visiva, educazione e respiro internazionale.

Gli appuntamenti del primo week-end

Il programma prenderà il via venerdì 1° agosto, con l’opening in Piazza Monumento, e una grande proiezione notturna: “I Lupi”, video inedito realizzato dal Collettivo Cesura con gli scatti di Andrea Nicotra, Camilla Pedretti, Alessandro Sala e Marco Zanella e la curatela di Alex Majoli – che restituisce un ritratto corale, intimo e potente della valle cosentina. Sabato 2 agosto sarà la volta dell’apertura ufficiale delle mostre, di un seminario condotto da Lys Arango sul tema della transizione energetica e della memoria industriale, delle letture portfolio con esperti internazionali come Diego Orlando, Marco Pisciottani e Paul Gambin, e infine della presentazione di tre libri fotografici: “Un luogo bello” di Alessandro Mallamaci, “It was once my universe” di Thomas Beachdel e Marie Tomanova, e “Silence is a gift” di Ciro Battiloro. Un weekend inaugurale denso di appuntamenti, che mette in dialogo progetti, autori, visioni e pubblici diversi.

Fotografia Calabria Festival, le novità dell’edizione 2025

Tra le novità di quest’anno l’attivazione della Residenza Singapore Exchange, in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia a Singapore e il DECK Photography Art Centre, che vedrà protagonista la fotografa Camilla Marrese, selezionata attraverso una open call per svolgere una residenza artistica a Singapore nel 2026.

A conferma della sua vocazione pubblica e accessibile, il Festival introduce anche supporti tiflodidattici progettati dall’architetto Fabio Fornasari, in collaborazione con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, per offrire un’esperienza inclusiva alle persone cieche e ipovedenti. Grande attenzione viene riservata anche alla formazione: nasce quest’anno Fotografia Calabria Festival Educational, con il supporto di Fondazione Deloitte, un programma nazionale rivolto alle scuole secondarie, la cui prima edizione ha coinvolto l’IIS S. Lopiano di Cetraro. La mostra realizzata dagli studenti sarà visibile all’interno del programma ufficiale del Festival.