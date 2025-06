A San Lucido torna “ArteInVivo”: flamenco, cultura e benessere. Esperienza di turismo sostenibile

- Advertisement -

SAN LUCIDO (CS) – Tra ritmo, passione e cultura, dal 21 al 26 luglio 2025 torna a San Lucido ArteInVivo, il festival internazionale dedicato al flamenco, al benessere e alla valorizzazione del territorio. Un evento ormai consolidato, che per il quarto anno consecutivo trasformerà il borgo calabrese affacciato sul Tirreno in un palcoscenico diffuso di arte e condivisione. La manifestazione ha l’obiettivo di unire tradizioni locali e linguaggi artistici internazionali in una proposta culturale immersiva e accessibile.

A ideare il progetto, sin dalla prima edizione del 2021, le direttrici artistiche Loredana Ruggieri e Francesca Stocchi, insieme alla project manager Sophie Ravel. Grazie a un lavoro sinergico tra istituzioni e realtà artistiche, ArteInVivo è diventato un punto di riferimento per appassionati e turisti, registrando ogni anno un alto tasso di ritorno tra i partecipanti.

Tra le novità 2025: grandi nomi del flamenco, laboratori e spettacoli

Il festival ospiterà masterclass di flamenco tenute da artisti di rilievo internazionale come Marco Flores, Rafael Perea, Pasquale Ruocco e Francesco Perrotta. Torna anche la celebre bailaora Concha Jareño, che guiderà un corso intensivo sull’affascinante tecnica della Bata de Cola. Accanto a lei, nuove voci femminili del flamenco italiano: Ester Bucci, con corsi introduttivi per principianti, e Giorgia Celli, che animerà il centro storico con il progetto inclusivo Flamenco per tutti, pensato come esperienza collettiva aperta a ogni età e livello.

Tra gli appuntamenti imperdibili, il Gala Internacional de las Escuelas Flamencas del 23 luglio, con la partecipazione della Escuela Eva Sánchez (Andalusia), e il Primo Gala del Flamenco Italiano del 25 luglio, che vedrà tra gli ospiti Rubén Guerrero Cabrera, giovane promessa finalista al prestigioso Festival del Cante de las Minas.

Arte, yoga, natura e gastronomia

Ma ArteInVivo non è solo flamenco. Ogni giornata inizierà con una sessione di yoga tra le colline di Agriarmonia, guidata da Francesco Ricagno e Valentina Guerrieri, per risvegliare corpo e mente in un contesto naturale d’eccezione. Spazio anche all’artigianato artistico con i laboratori in argilla a cura di Milena Cosentino, e all’enogastronomia con degustazioni e momenti conviviali. Gran finale il 26 luglio con la Festa di Cerasuolo, organizzata in collaborazione con San Lucido Experience: una serata dedicata ai sapori locali, alla musica popolare e alle danze collettive, per celebrare insieme la chiusura del festival.

Una festa dell’incontro e del territorio

Il festival si aprirà il 21 luglio con la partecipazione al Carnevale Estivo di San Lucido, durante la tradizionale sfilata dei carri allegorici. Il carro di ArteInVivo, decorato in stile andaluso, porterà in strada suoni, colori e spirito festoso, a rappresentare simbolicamente l’unione tra cultura spagnola e tradizione calabrese.

Tutti i dettagli e il programma completo