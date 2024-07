A San Lucido torna “ArteInVivo Festival”: arte, tradizioni, enogastronomia e natura

SAN LUCIDO (CS) – Un movimento che mette le persone in contatto direttamente con l’arte, un’esperienza attraverso la quale vivere esperienze indimenticabili. Dopo il successo delle edizioni passate torna in Calabria dal 22 al 27 luglio “ArteInVivo Festival 2024”. Sei giorni di arte, spettacoli, concerti, corsi specialistici, laboratori enogastronomici e naturali a San Lucido, la perla del Tirreno, sulla costa cosentina. Un festival Innovativo, dove artisti e viaggiatori si incontrano in un modo autentico in una unicità di tempo e di luogo. Durante la settimana workshop e percorsi didattici originali si intrecciano con la dolce vita, il mare cristallino e l’enogastronomia fatta di eccellenze territoriali. Tutte le sere spettacoli e feste permettono di vivere in modo leggero e profondo l’arte e la cultura. Una vacanza esperienziale e culturale unica nel suo genere.

ArteInVivo Festival, patrocinato dalla Pro Loco e dal Comune di San Lucido, è un progetto globale, nato dall’intuizione di tre donne, Loredana Ruggieri, Francesca Stocchi e Sophie Ravel, che nel 2021 hanno creato una startup per un nuovo format di sviluppo turistico sostenibile in Italia e nel mondo, partendo da San Lucido. Proprio quest’anno, inoltre, ArteInVivo è il primo evento in Calabria ad ottenere l’attestato Ecoactions di Legambiente per le iniziative a basso impatto ambientale.

“Durante la pianificazione e l’organizzazione del nostro evento, abbiamo fatto importanti passi per ridurre il nostro impatto sull’ambiente e promuovere valori sociali. Siamo entusiaste di condividere con i nostri partecipanti le attività sostenibili che abbiamo intrapreso per ottenere l’attestazione Ecoactions di Legambiente” ha spiegato Sophie Ravel.

IL FLAMENCO

Come ogni anno il flamenco sarà tra i protagonisti assoluti del festival. Guest star dell’edizione 2024 è Manuel Liñán, un artista talmente radicato nel flamenco che trasuda purezza in ogni suo gesto, ma spinge la danza in un punto insolito tra genialità e semplicità che insieme alla sua incessante ricerca, lo colloca tra i maggiori esponenti dell’avanguardia flamenca. Non mancheranno, poi, le masterclass di chitarra flamenca di Manuel Montero, di cajon con Francesco Perrotta, i laboratori di baile e cante con Vicente Gelo, Virginia Veltri e dell’artista Manuela Baldassarri con un corso di improvvisazione tra cante e baile. Da segnalare il 22 luglio lo spettacolo a ingresso libero Pinceladas, mentre il 24 luglio sono in programma il concorso di sevillanas e la sfilata di moda flamenca.

LE TRADIZIONI

Tornano i coinvolgenti laboratori della tradizione come quello sulla tarantella ‘alla lucitana’ con Francesco De Luca Telemare e Pasquale Nesci e quello sui ‘Suoni nel vicolo’ con i cantori Gianluca Zammarelli ed Alessandro Sessa, organizzato in collaborazione con l’associazione culturale la Tavernetta Letteraria. In programma anche i corsi di ceramica a cura di Milena Cosentino. Perché San Lucido è un comune montano ma ha una ricca tradizione che va dalla montagna fino al mare, proposta in questa occasione in forma quasi inedita, un tuffo nella cultura più profonda del paese e nei rituali tipici della zona del tirreno cosentino.

L’ENOGASTRONOMIA

Torna anche quest’anno il percorso enogastronomico, un intero pomeriggio dedicato ai sapori della montagna sanlucidana a cura dello chef di Agriarmonia, Giovanni Mannarino. I partecipanti impareranno i segreti dei ‘lagani’ alla calabrese, una pasta tipica del luogo citata anche dal poeta latino Orazio nelle sue Satire, e a cucinare la frittata alle melanzane, uno sformato senza uova della tradizione sanlucidana.

NATURA

Diversi anche gli appuntamenti da vivere in simbiosi con il territorio ed il suo ambiente naturale. Per gli amanti dello yoga c’è la possibilità di praticare il metodo lyengar sulla spiaggia con Valentina Guerrieri e Francesco Ricagno.