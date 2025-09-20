A Paola torna il Festival degli Aquiloni: un cielo di colori per parlare di salute, prevenzione e comunità

- Advertisement -

PAOLA (CS) – Domani a partire dalle 15:30, il cielo di Paola si riempirà di colori per il Festival degli Aquiloni, evento organizzato dall’associazione Diversi Orizzonti in collaborazione con il Comune di Paola, il reparto di Cardiologia dell’Ospedale cittadino e le associazioni Amici del Cuore e Fratello Cuore. Non solo una festa per famiglie, ma anche un’importante iniziativa di sensibilizzazione alla salute cardiovascolare. “Il volo degli aquiloni rappresenta leggerezza, speranza e libertà – spiegano gli organizzatori – ed è questo lo spirito con cui vogliamo parlare alla comunità di benessere e prevenzione”.

Durante il pomeriggio saranno presenti esperti del settore medico, tra cui la dott.ssa Maria Teresa Manes, direttrice della Cardiologia UTIC di Paola, e i cardiologi Antonio Rossi e Francescantonio Rosselli, che offriranno momenti di incontro e consulenza. Previsti laboratori creativi per bambini, spettacoli musicali, e stand informativi su stili di vita sani. L’evento vedrà anche la partecipazione delle autorità locali, tra cui il sindaco Roberto Perrotta e diversi membri dell’amministrazione comunale. Un’occasione per promuovere prevenzione, comunità e consapevolezza, celebrando il piacere di stare insieme e di sognare guardando gli aquiloni volare in cielo.