A Paola ‘Saxophonetime’: weekend di masterclass, conferenze e concerti dedicati al sassofono

PAOLA (CS) – Al via la prima edizione della rassegna “SAXOPHONETIME”, un intero weekend di masterclass, conferenze e concerti dedicati al Sassofono. L’evento, organizzato dalla Saxophone Music Academy in collaborazione con l’Accademia Nuove Armonie, si svolgerà presso l’Auditorium Sant’Agostino di Paola da domani a domenica.

Il programma si aprirà domani a partire dalle ore 15:00 con la Masterclass tenuta da Nicola Pisani e a seguire la conferenza a cura di Orfeo Borgani che presenterà i sassofoni dell’omonima azienda. La giornata si concluderà con i concerti dell’Akra Sax Ensemble e del Dino Massa Quartet composto da Nicola Pisani ai sax, Dino Massa al pianoforte, Luca Garlaschelli al contrabbasso e Stefano Bertoli alla batteria.

Sabato a partire dalle 21:00 sarà la volta dei sassofonisti Francesco Caligiuri e Alberto La Neve che presenteranno i rispettivi lavori discografici. Il weekend si concludera’ domenica con i concerti serali del Trio Aires, composto da Marco e Fabio Rossin ai sax e Alessandro Vuono al pianoforte, e dal progetto “Sud”, inserito nel circuito Peperoncino Jazz Festival, composto da Danilo Guido al sax e Salvatore Cauteruccio alla fisarmonica.

Inoltre per l’intero pomeriggio di domani sarà presente il riparatore specializzato Antonio Porco e si avrà la possibilità di provare gratuitamente i sassofoni Borgani. Un’ottima occasione di confronto e crescita per tutti i sassofonisti della Calabria e non solo.