A Paola la Giornata Fai Cisl per la cura dell’ambiente

PAOLA (CS) – Lunedì 5 giugno, presso il Santuario di San Francesco di Paola Patrono della Calabria, dalle ore 9 in poi si svolgerà l’iniziativa “Fai Bella l’Italia”, la campagna ecologica promossa dalla Federazione Nazionale Ambientale Agricola e Forestale FAI CISL, giunta alla sua quinta edizione.

Antonio Pisani Fai Cisl Cosenza: “In occasione della Giornata mondiale dell’ambiente istituita dall’Onu, la nostra Federazione sindacale nazionale Fai Cisl celebra dal 2018 questo importante evento con iniziative di tutela, valorizzazione e cura dell’ambiente attraverso un progetto denominato: “Fai bella l’Italia”, Giornata Fai Cisl per la cura dell’ambiente. Per queste ragioni la Fai Cisl Cosenza ha scelto quest’anno il Santuario di San Francesco di Paola. Insieme agli associati, ai giovani di Istituti scolastici, con associazioni e cittadini tutti, si prenderanno cura di un luogo di straordinaria bellezza, con attività di pulizia di alcuni spazi limitrofi al Santuario, collocando piante, per dire che non servono parole, ma gesti concreti per la salvaguardia del nostro territorio, ad iniziare da una nuova grande stagione di riforestazione».

L’iniziativa è patrocinata da: Santuario Basilica di San Francesco, Comune di Paola, Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini del Tirreno Cosentino, Legambiente Corigliano Rossano, WWF Calabria Citra, Istituto Professionale San Francesco Paola, Calabria Verde, Associazione A. N. P. A. N. A.