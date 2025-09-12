- Advertisement -

PAOLA (CS) – Tutto pronto per “Percorso DiVino 2025”, l’evento che si svolgerà a Paola domani, sabato 13 settembre dalle ore 20:30. La manifestazione, organizzata nell’ottica della destagionalizzazione dell’offerta turistica, è promossa dall’amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Perrotta, in particolar modo dall’assessore al turismo Catia Risotto e dal vice sindaco Marianna Saragò con il patrocinio di Arsac della Presidente Fulvia Caligiuri.

Percorso DiVino 2025

Un evento che celebra il territorio, la tradizione vitivinicola calabrese, lo strettissimo magro, la cucina locale e la musica live il tutto scandito dal sentimento di devozione verso il Santo Patrono della Calabria, San Francesco da Paola.

L’organizzazione vanta anche il sostegno dell’Ipseoa San Francesco della dirigente Sandra Grossi; dell’associazione Italiana Enoguide-Evoguide del presidente Convertini e di Massimiliano Guerriero, professionalità da anni impegnate per la promozione del settore vinicolo in Calabria e per la realizzazione di questa iniziativa; della Pro Loco del Presidente Lamberti; delle associazioni: CoLPo, Comitato Rocchetta, Brave Ragazze, Antico Borgo di Badia, e Magia del cucito, il Cammino di San Francesco e i commercianti del centro.

La struttura della manifestazione prevede la realizzazione di un percorso con inizio su Corso Roma, per poi passare da Piazza Quattro Novembre, Piazza del Popolo, Corso Garibaldi e Largo Mandarini e arrivo al Quartiere Rocchetta. All’evento partecipano ben 31 aziende Vinitivicole e durante il percorso saranno posizionati diversi stand enogastronomici che proporranno primi e secondi piatti della cucina Calabrese, mentre i ristoratori del centro serviranno, nei rispettivi locali, una pietanza legata alla manifestazione ed allo strettissimo magro.

Lo strettissimo magro protagonista della kermesse

Grazie alla collaborazione con l’Ipseoa sarà promosso uno show cocking nel quale verranno presentate due pietanze legate alla dieta di San Francesco, con tanto di divulgazione storica. Non solo food e beverage ma anche musica live itinerante, concerti e ancora arte, mostre, animazione e intrattenimento.