HomeTirreno

A Paola il “Percorso DiVino 2025”, per celebrare la tradizione vitivinicola calabrese. Protagonista lo “strettissimo magro”

All'evento partecipano ben 31 aziende Vinitivicole e durante il percorso saranno posizionati diversi stand enogastronomici

S.G.
Scritto da S.G.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

PAOLA (CS) – Tutto pronto per “Percorso DiVino 2025”, l’evento che si svolgerà a Paola domani, sabato 13 settembre dalle ore 20:30. La manifestazione, organizzata nell’ottica della destagionalizzazione dell’offerta turistica, è promossa dall’amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Perrotta, in particolar modo dall’assessore al turismo Catia Risotto e dal vice sindaco Marianna Saragò con il patrocinio di Arsac della Presidente Fulvia Caligiuri.

Percorso DiVino 2025

Un evento che celebra il territorio, la tradizione vitivinicola calabrese, lo strettissimo magro, la cucina locale e la musica live il tutto scandito dal sentimento di devozione verso il Santo Patrono della Calabria, San Francesco da Paola.

L’organizzazione vanta anche il sostegno dell’Ipseoa San Francesco della dirigente Sandra Grossi; dell’associazione Italiana Enoguide-Evoguide del presidente Convertini e di Massimiliano Guerriero, professionalità da anni impegnate per la promozione del settore vinicolo in Calabria e per la realizzazione di questa iniziativa; della Pro Loco del Presidente Lamberti; delle associazioni: CoLPo, Comitato Rocchetta, Brave Ragazze, Antico Borgo di Badia, e Magia del cucito, il Cammino di San Francesco e i commercianti del centro.

percorso divino paola 2025

La struttura della manifestazione prevede la realizzazione di un percorso con inizio su Corso Roma, per poi passare da Piazza Quattro Novembre, Piazza del Popolo, Corso Garibaldi e Largo Mandarini e arrivo al Quartiere Rocchetta. All’evento partecipano ben 31 aziende Vinitivicole e durante il percorso saranno posizionati diversi stand enogastronomici che proporranno primi e secondi piatti della cucina Calabrese, mentre i ristoratori del centro serviranno, nei rispettivi locali, una pietanza legata alla manifestazione ed allo strettissimo magro.

Lo strettissimo magro protagonista della kermesse

Grazie alla collaborazione con l’Ipseoa sarà promosso uno show cocking nel quale verranno presentate due pietanze legate alla dieta di San Francesco, con tanto di divulgazione storica. Non solo food e beverage ma anche musica live itinerante, concerti e ancora arte, mostre, animazione e intrattenimento.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

inaugurazione anno accademico

Unical: inaugurazione anno accademico, Attanasio: “la Calabria ha grandi potenzialità di crescita”

Area Urbana
RENDE – Dal primo ottobre all’Università della Calabria, come ha annunciato il rettore Nicola Leone in occasione della inaugurazione del nuovo anno accademico, un’altra...
Mormanno strada SP241 una corsia

Mormanno, la SP241 ora è chiusa ai mezzi pesanti: disagi per imprese e trasporto...

Provincia
MORMANNO (CS) - Sempre più disagi per i cittadini e le aziende, a Mormanno, per la riduzione ad una sola corsia della SP241, di...
Pasquale Amantea segretario provinciale Federazione Igiene Ambientale

Castrolibero, operai senza spogliatoi e bagni. La denuncia dell’UGL “costretti a cambiarsi in macchina...

Area Urbana
CASTROLIBERO (CS) - A Castrolibero monta la protesta dei lavoratori impegnati nel servizio di igiene urbana, gestito dalla società Mia Multiservizi Igiene Ambientale in appalto...
cimina fucile munizioni

Carabinieri scoprono un arsenale, nascosto tra le rocce nel cuore dell’Aspromonte

Calabria
CIMINÁ (RC) - Un nuovo e importante rinvenimento di armi è stato effettuato dai carabinieri di Sant’Ilario dello Jonio, supportati dallo Squadrone Eliportato Cacciatori...
funerali francesco mirabelli 3 anni vibo

Addio al piccolo Francesco, domani i funerali del bimbo morto dopo il tragico incidente...

Calabria
VIBO VALENTIA - Non solo una città in lutto, ma tutta la Calabria piange la scomparsa di un bambino, che aveva solo tre anni,...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37323Area Urbana22423Provincia19887Italia8029Sport3869Tirreno2949Università1463
-->
S.G.
Altri Articoli di S.G.

Leggi ancora

cimina fucile munizioni
Calabria

Carabinieri scoprono un arsenale, nascosto tra le rocce nel cuore dell’Aspromonte

CIMINÁ (RC) - Un nuovo e importante rinvenimento di armi è stato effettuato dai carabinieri di Sant’Ilario dello Jonio, supportati dallo Squadrone Eliportato Cacciatori...
funerali francesco mirabelli 3 anni vibo
Calabria

Addio al piccolo Francesco, domani i funerali del bimbo morto dopo...

VIBO VALENTIA - Non solo una città in lutto, ma tutta la Calabria piange la scomparsa di un bambino, che aveva solo tre anni,...
Tirreno

Alta Velocità Sa-Rc: confronto al Ministero dei Trasporti sulla nuova Galleria...

ROMA – Si è svolta oggi, presso la sede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), una riunione tecnica dedicata alle opere di...
latte materno ospedale cosenza gocce mamma
Area Urbana

Cosenza, un dono che nutre la vita: 19 litri di latte...

COSENZA - Un giorno speciale alla Banca del Latte, un dono carico d’amore e speranza. Una mamma ha scelto di donare ben 19 litri...
canossiane istituto liceo cosenza
Area Urbana

Stop all’uso dell’immobile delle Canossiane per il Telesio. Appello del Comitato...

COSENZA - In piena emergenza Covid vi fu l’occupazione da parte degli studenti: parliamo dell’ex convento delle suore Canossiane convertito a plesso del Liceo...
Interventi di pulizia strade, spazzamento meccanico
Area Urbana

Rende: domani interventi straordinari di pulizia nelle principali zone urbane

RENDE - Interventi straordinari di pulizia in città. È quanto ha deciso l’Amministrazione Comunale di Rende che ha informa la cittadinanza che nella giornata...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA