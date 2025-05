A Paola il 1° Meeting di Neonatologia che coinvolge quattro Regioni

- Advertisement -

PAOLA (CS) – L’Auditorium San Francesco ospiterà domani, venerdì 16, e sabato 17 maggio il 1° Meeting di Neonatologia che coinvolge 4 Regioni del Sud: Calabria, Campania, Puglia e Basilicata. L’obiettivo principale del meeting, per la prima volta in Calabria, è quello di un confronto costruttivo tra realtà diverse del Sud Italia, con l’auspicio di sviluppare strategie di cura uniformi e comuni ed individuare procedure e percorsi diagnostico-terapeutici condivisi, tra le diverse Regioni.

“I temi che affronteremo – dichiara il dr. Gianfranco Scarpelli, Presidente SIN Calabria – sono di interesse fondamentale per i Centri HUB e Spoke ed andranno dalla gestione e sicurezza del neonato fisiologico agli screening neonatali estesi, alla identificazione precoce e cura delle infezioni neonatali e perinatali, alla gestione delle cardiopatie congenite”.

“Inoltre – prosegue il Presidente della Sin Calabria – verrà discussa, in una Tavola Rotonda, la proposta della Società Italiana di Neonatologia (SIN) relativa alla realizzazione delle Terapie Intensive Neonatali allargate ai bambini più grandi e la problematica delle Terapie Intensive della prima infanzia particolarmente carenti nel Sud Italia”.

Nel corso dell’incontro si parlerà dei primi risultati della profilassi contro la bronchiolite da VRS in Italia e della necessità di adottare tutti i provvedimenti, a partire dal prossimo mese di ottobre, per realizzare anche in Calabria una strategia omogenea ed equa come nel resto d’Italia. Al Meeting parteciperanno i più importanti specialisti Neonatologi del Sud Italia ed il Presidente Nazionale della Società Italiana di Neonatologia, Prof. Massimo Agosti.