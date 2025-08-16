HomeTirreno

A Paola arriva il Marea Summer Festival, una serata tra musica, danza, enogastronomia e memoria

Appuntamento per domani, domenica 17 agosto, a partire dalle ore 18:30 per una serata dai mille volti: stand gastronomici, esibizioni, il premio alla carriera al Maestro Francesco Perri ed un lungo dj set

PAOLA (CS) – Domani, domenica 17 agosto, a partire dalle ore 18:30 Paola si prepara a diventare un grande palcoscenico di musica, danza, cucina e memoria con il Marea Summer Festival 2025, sostenuto dal patrocinio del Comune di Paola e della Presidenza del Consiglio Regionale. Uno scenario culturale e artistico senza precedenti che unisce tradizione e innovazione, profumi, suoni ed emozioni cambierà del tutto il volto della città.

L’atmosfera prenderà vita già dal tardo pomeriggio con gli stand enogastronomici nati dalla collaborazione tra Pro Loco di Paola, Comune e ARSAC, che offriranno le migliori eccellenze calabresi arricchite dalle creazioni gourmet dello Chef Enzo Barbieri, mentre l’artigianato locale, presentato dall’associazione Làbart, racconterà la storia e l’identità del territorio attraverso le mani dei suoi maestri.

A presentare la serata sarà Andrea De Iacovo che guiderà il pubblico con passione attraverso ogni momento del festival. Il Marea Summer Festival 2025 “non sarà un semplice concerto, ma un viaggio sensoriale che unisce tradizione e modernità, cultura e divertimento, suoni e immagini, in una notte in cui il mare farà da cornice a uno spettacolo senza precedenti” come fa sapere il comitato organizzativo.

Il premio alla carriera per il Maestro Francesco Perri

Alle 22, nel suggestivo “Prima Festival” condotto da Elviranna Aceto con Emilio Amendola e Domenico Di Santo, sarà consegnato il prestigioso Premio alla carriera al Maestro Francesco Perri, direttore del Conservatorio “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza, figura di eccellenza riconosciuta a livello nazionale e internazionale con oltre 500 concerti tra Italia, Europa e Americhe, trenta colonne sonore, venti incisioni discografiche e collaborazioni con eventi come il Giffoni Film Festival e la Biennale di Venezia.

Autore di opere come la Music Opera “Francesco de Paula” e del progetto commemorativo “Gloria” per il Centenario della Grande Guerra, il Maestro Perri porterà al festival la sua arte e la sua visione in un incontro indimenticabile con la musica e la cultura.

Alle 22:30 il palco esploderà con l’energia della Carmine Sangineto Band, che trascinerà il pubblico in un vortice di musica popolare arricchito dalle coreografie della ballerina e coreografa Rai Francesca Marafioti, dalla potenza scenica di Simone Iannuzzi di “Ballando con le Stelle”, dal talento di Andrea Francesca Valentino e dal ritmo coinvolgente del gruppo “Amor di Taranta”, il tutto impreziosito da spettacolari giochi di luce che renderanno ogni danza memorabile.

La serata continua con il dj set

Dalle 23 la notte prenderà una piega elettrizzante con una line-up di dj pronta a far vibrare il Lungomare: Yayong, giovane talento della costa tirrenica, scalderà l’atmosfera seguito dal ritmo travolgente di Dj Ciusky e dall’energia fresca del giovanissimo Dj Kevin Consentino, appena sedici anni e già considerato una promessa della scena musicale. L’attesa sarà tutta per l’ospite speciale Luigi Mastroianni, artista eclettico e carismatico capace di trasformare ogni esibizione in un’esperienza unica, accompagnato da scenografie luminose, proiezioni spettacolari, fontane di luce e giochi di fuoco sincronizzati con la musica, per un set che sarà il culmine di una notte destinata a restare impressa nella memoria di tutti.

