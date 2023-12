A Paola arriva il ‘CRIstmans Express’: Babbi Natale in moto per solidarietà

PAOLA (CS) – Una Motoparata di beneficienza che avrà luogo il 22 Dicembre e per il secondo anno consecutivo per raccogliere fondi a favore di Croce Rossa Italiana – Comitato di Paola : è il CRIstmans Express, l’evento, organizzato dal Moto Club Teste di Casco aperta a tutti gli appassionati di moto.

Si potrà partecipare con qualunque tipologia di motociclo, dalle Moto alle Vespe e agli scooter, basterà presentarsi nel punto indicato con il proprio 2 ruote e rigorosamente vestito da Babbo Natale, per una sfilata in gioia, pace e allegria.

CRIstmans Express

“Il CRIstmans Express è una iniziativa bella e suggestiva che si caratterizza per avere un grande fine solidale – ha detto il presidente del Moto Club Teste di Casco D’Andrea Raffaele – proprio per questo abbiamo voluto mettere in atto una vera è propria tombolata che si svolgerà a Paola il prossimo Venerdì 15 dicembre nelle sede del mercato coperto, per raccogliere fondi e donarli in collaborazione con l’associazione Trupija City Lab che si occuperà della gestione della location destinata alla tombolata. Con questo voglio anche spiegarvi come sarà strutturata: la Tombolata di Beneficenza punta anche ad informare e sensibilizzare su temi importanti, infatti i premi della tombola saranno esperienze e attività!

I volontari della Croce Rossa di Paola per promuovere la sicurezza stradale ci faranno provare percorsi con l’ausilio di particolari occhiali che simulano lo stato di ebrezza, inoltre verranno effettuate dimostrazioni delle manovre salvavita. Chi avrà acquistato la cartella più fortunata e farà tombola avrà l’opportunità di partecipare gratuitamente ad un corso BLSD tenuto da CRI Paola, che abilita all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno su soggetti in età adulta e pediatrica. Insomma un evento che punta sì alla raccolta fondi per sostenere le attività solidali promosse da CRI Paola, ma anche a far divertire e informare le persone su temi importanti”.