A Fuscaldo é lotta agli scarichi abusivi: partite le prime denunce

FUSCALDO (CS) – É ormai lotta senza quartiere, a Fuscaldo, verso chi inquina e verso gli scarichi abusivi. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giacomo Middea, in sinergia con la locale stazione dei Carabinieri agli ordini del maresciallo Natale Caressa e con il Comando della Polizia locale, ha infatti avviato un’operazione di contrasto agli scarichi abusivi e ad altri atti illegali che danneggiano l’ambiente.

I primi controlli effettuati, hanno portato ad individuare ben tre scarichi abusivi, con conseguente invio, di notizia di reato, alla Procura della Repubblica di Paola. Ma sono anche altri i reati contestati a privati ed altri sopralluoghi sono in atto per approfondire una serie di anomalie riscontrate sul territorio. L’operazione proseguirà, a tappeto, e toccherà tutte le zone del comune di Fuscaldo.

“Voglio ringraziare di vero cuore i carabinieri ed i nostri uffici comunali, per ciò che stanno facendo” – sono la parole del sindaco Giacomo Middea, che prosegue: “con pochi uomini e mezzi risicati, abbiamo dato vita ad una importante operazione di contratto ai fenomeni di inquinamento e di abusivismo. Un intervento che reputavamo necessario, perché propedeutico ad una più forte azione di tutela e di difesa del mare e dell’ambiente. Sappiamo bene, però, che da solo, il nostro Comune, potrà fare poco. Ma quel poco che é in nostro potere abbiamo deciso di farlo, auspicando, da parte del Governo, del Ministero dell’ambiente ed anche della Regione Calabria (che, ad ogni modo, ci sta offrendo sostegno e vicinanza per quanto riguarda il sistema di depurazione), un coordinamento territoriale per affrontare, tutti insieme, una problematica che merita le giuste azioni di contrasto e merita soluzioni definitive. Noi ci siamo e faremo la nostra parte”.