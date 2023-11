A Diamante “Voci di donne. Riflessioni sulla giornata internazionale contro la violenza”

DIAMANTE (CS) – In occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, l’associazione Artemisia Gentileschi organizza una giornata di sensibilizzazione per educare e vivere diversamente questa ricorrenza, intesa principalmente come spunto di riflessione. L’incontro, dal titolo “Voci di donne. Riflessioni sulla giornata internazionale contro la violenza” è stato pensato e organizzato come momento di riflessione, nell’ambito del progetto Reama Reloaded che punta alla sensibilizzazione e diffusione di una cultura non violenta.

Sarà la sala consiliare “Ernesto Caselli” del Comune di Diamante ad ospitare il dibattito previsto per le 17.30 di domani, sabato 25 novembre. L’incontro, sarà aperto dai saluti del sindaco, Ernesto Magorno, del vicesindaco Pino Pascale e delle consigliere al Welfare, Ornella Perrone, e alle Politiche Sociali, Roberta Marra.

Interverranno Concetta Grosso del Cif -Centro Italiano Femminile provinciale di Cosenza- la Prof.ssa dell’IISS di Diamante Anna Storelli e la referente dell’associazione “Sanità è Vita” Giovanna Pedullà, al fine di incardinare una riflessione pregnante e importante che coinvolga il contesto attuale.

Ripartendo dai troppi luoghi comuni che limitano le donne a maschere senza volto o stereotipi non più ammissibili, emerge il desiderio di un mondo in cui il confronto tra generi non esploda in conflitto, aiutando e potenziando il lavoro di rete e la collaborazione tra scuole, istituzione ed enti del terzo settore. La violenza sulle donne è una violazione della persona e dei diritti umani, pertanto non va sopportata, tollerata e taciuta, ma denunciata e affrontata al fine di migliorare la società in cui viviamo. L’associazione Artemisia Gentileschi, da anni si propone come luogo di comunicazione, solidarietà e iniziativa contro la violenza, in qualsiasi forma venga agita.