A Diamante fa tappa il “Campus della Sicurezza Stradale”, intitolato alla memoria di Ilaria Sollazzo

DIAMANTE (CS) – Torna, con un’edizione ancora più ricca e partecipata, il Campus della Sicurezza Stradale, promosso dall’associazione forSICS–SICurezza Stradale in collaborazione con il Comune di Diamante. Un evento gratuito, aperto a tutti, pensato per scuole, famiglie e cittadini, con l’obiettivo di diffondere una cultura consapevole della sicurezza su strada e ridurre il numero di incidenti. L’evento a Diamante durerà un’intera giornata, dalle 8.30 alle 18.30, presso Viale Glauco e sponda destra del Fiume Corvino.

Numerosi i partner d’eccellenza che hanno scelto di essere parte dell’evento attraverso loro stand ed esperienze: Università della Calabria, ACI, ANAS, Polizia Stradale, Carabinieri, CRI, Fondazione ANIA, AVIS, AIDO, Vigili del Fuoco, content creator e influencer impegnati nella sensibilizzazione sociale saranno protagonisti della giornata.

Ricordando Ilaria Sollazzo

L’evento è intitolato alla memoria di Ilaria Sollazzo, storica e appassionata socia di forSICS, tragicamente scomparsa il 2 ottobre 2022, vittima di femminicidio. “Ilaria ha visto crescere forSICS, ne ha plasmato identità e visione. In questa giornata vogliamo onorare e tenere vivo il suo impegno” afferma l’ing. Antonio Cioni, presidente di forSICS.

Campus Young, Campus People e Campus Baby: alla manifestazione saranno queste le tre aree presenti, con un solo obiettivo: sensibilizzare alla sicurezza stradale attraverso esperienze interattive dirette.

Crash test, simulatori e incontri con esperti

Una vera e propria expo della Sicurezza stradale, con crash test, simulatori, incontri con esperti per gli studenti delle scuole superiori, attività per adulti e famiglie con focus su prevenzione, salute e responsabilità. Ampia attenzione sarà riservata poi ai più piccoli, con giochi e attività per imparare fin da piccoli le regole della strada. Oltre 20 experience point offriranno ai partecipanti attività interattive e altamente coinvolgenti. Tra le principali:

– Psicologia del traffico a cura di forSICS, per comprendere i comportamenti alla guida;

– Pronto soccorso psicologico per le vittime della strada, con il supporto della Fondazione ANIA. I corsi di guida sicura, riservati ai patentati, a cura di ACI;

– L’aula didattica con percorsi in bici dedicata ai più piccoli;

– Il simulatore di ribaltamento veicolo e di urto frontale;

– I simulatori di guida con visori 3D;

– Il Lab. MaSt | Materiali Stradali del Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università della Calabria per approfonire i temi della sostenibilità ambientale e del monitoraggio delle pavimentazioni stradali;

– Le tecniche salvavita con il Primo soccorso della Croce Rossa Italiana.

– L’educazione al rispetto delle regole del Codice della strada, a cura dei Carabinieri.

– Il Pullman Azzurro della Polizia Stradale, con laboratori multimediali dedicati ai più giovani;

– La mitica Lamborghini della Polizia, per toccare con mano strumenti e tecnologie di controllo.

Previsti approfondimenti in tema di gestione di una infrastruttura stradale con gli esperti di ANAS e le testimonianze dirette di chi è sopravvissuto a un grave incidente, grazie alla Società Ricostruzione. La cultura della solidarietà con il punto Donazione sangue e organi, a cura di AVIS e AIDO.

Al Museo DAC di Diamante saranno ospitati incontri di formazione dedicati al personale di polizia locale (dalle 8.45 alle 13.30) e a tecnici e professionisti, ingegneri e geometri, (dalle 14:45 alle 18:00), con il rilascio di crediti formativi.

Un evento per cambiare la cultura della mobilità, il Campus si inserisce tra le iniziative del Decennio di Azione per la Sicurezza Stradale 2021-2030 delle Nazioni Unite, che punta a dimezzare morti e feriti gravi su strada entro il 2030.