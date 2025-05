A Cirella il Forum “La luce illumina la storia”: rafforzare la cooperazione e promuovere pace e sviluppo

- Advertisement -

DIAMANTE (CS) – Venerdì prossimo 16 maggio si celebra la “Giornata Internazionale della Luce” e, per l’occasione, l’Architetto Domenico De Rito ha ideato e curato il Forum “La luce illumina la storia”, che si terrà dalle ore 18.30, presso il Monastero dei Minimi di Cirella, frazione di Diamante (Cs). Lo scopo di questa giornata, istituita dall’UNESCO nel 2015, è quello di rafforzare la cooperazione e sfruttare il potenziale della luce per promuovere pace e sviluppo.

Le sue tecnologie svolgono un ruolo importante in istruzione, arte, scienza, cultura, sviluppo sostenibile e comunicazione. Il progetto dell’architetto De Rito prevede di “mettere in luce” il Mausoleo Romano, che sorge sulla costa dell’Alto Tirreno cosentino in Calabria, nel borgo di Cirella, in c/da Tredoliche.

“Mettere in luce”

«Il Mausoleo è databile tra la metà del II secolo d. C. e l’inizio del III secolo. Si tratta di una ricca sepoltura di un rappresentante dell’aristocrazia romana che commissionò un edificio di grande impegno architettonico e assai raro nel resto dell’Italia meridionale, un’architettura appartenente all’arte della Roma antica che fa parte del paesaggio di Cirella – spiega l’Architetto De Rito. Questo paesaggio sarà arricchito, la notte, dalla magnifica potenza della luce, che illuminerà il manufatto raccontando la sua presenza e la sua storia, una luce calda e indiretta e, in particolari appuntamenti, durante l’anno, la luce colorata “comunicherà” iniziative o eventi. L’impianto illuminotecnico e la sistemazione della zona circostante il manufatto fanno parte di un progetto più ampio che comprende anche la riqualificazione della “passeggiata archeologica” con i resti della villa Romana e le vasche nella zona dell’antico porto. Riqualificazione – continua De Rito – che non intende esclusivamente dotare i luoghi e gli spazi di illuminazione pura e semplice ma, di conferire a questi luoghi già suggestivi per natura, una radiazione, calda, accogliente, intelligente e connessa, capace di far sì che l’appassionato avventore, attraverso “paesaggi di luce” si riappropri di questi luoghi millenari. Tutto ciò per restituire libertà a questo ‘teatro storico” naturale e magico, affacciato sul mare di Cirella».

Nello specifico, per quel che riguarda l’impianto illuminotecnico del percorso lungo la scogliera, l’Architetto De Rito ha pensato ad una luce indiretta, dinamica e con sistema crepuscolare, che automaticamente all’alba si spenga. Una luce sempre accesa dall’imbrunire e che, quando percepisce il passaggio di presenza umana, aumenta il suo flusso di luce per garantire maggior visibilità, ma poi automaticamente, in situazione di non presenza, l’intensità della luce diminuisce per garantire un intelligente risparmio energetico.

«Il progetto prevede di “mettere in luce” la zona archeologica dell’antica Cerillae e darà la possibilità di restituire al territorio “un’emergenza architettonica” così vetusta e preziosa, come il Mausoleo Romano e un sito suggestivo come la passeggiata archeologica. Restituire loro la dignità che meritano, salvarli dal degrado e metterli in luce in tutti i sensi significa anche implementare un tipo di turismo più qualificato che non sia unicamente balneare ma che divenga un attrattore culturale e sostenibile, tutto l’anno. Un grazie all’Amministrazione Comunale di Diamante, colta e sensibile che ha saputo ascoltare e fare proprie le proposte» continua De Rito.

Il Forum

E’ stato patrocinato dall’UNESCO (Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco), dal Comune di Diamante, dall’Istituto Nazionale di Architettura In/Arch sezione Calabria e dall’Ordine degli Architetti di Cosenza. Interventi e Relazioni Forum Introdurrà i lavori Franco Errico, prof. di Storia e Filosofia. A moderare gli interventi Giovanni Butera, Ceo ed Editore di Segmento Magazine. Previsti i saluti del Sindaco di Diamante, Avvocato Achille Ordine, della Presidente dell’Associazione Culturale Cerillae, Avvocato Alessia Ricioppo, della Capo Delegazione del FAI di Cosenza, Architetta Argia Morcavallo, della Presidente In/Arch Calabria, Ingegnere Francesca Bilotta, del Presidente dell’Ordine degli Architetti della provincia di Cosenza, Architetto Pasquale Costabile. A seguire Domenico De Rito, Architetto e light designer, racconterà che cos’è la luce e presenterà i progetti “La passeggiata archeologica” e “Il Mausoleo Romano in luce”.

Previste quindi le relazioni di Antonio Rancati, Presidente del Comitato di Redazione della rivista AMBIENTE, Fabrizio Mollo, Professore Associato di Archeologia Classica dell’Università di Messina, Nicola Ruggieri, Funzionario Architetto della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti della Provincia di Cosenza. Concluderanno i lavori Giulia Forestiero e Nicolas Laino, due studenti del Liceo Metastasio di Scalea. De Rito, loro docente di Disegno e Storia dell’Arte, consegnerà simbolicamente a loro due il Testimone dell’incarico a prendersi cura, proteggere e tramandare questo patrimonio architettonico, archeologico e culturale, le bellezze, i paesaggi di luce, oggetto di questo Forum, con l’auspicio di sensibilizzare i liceali a divenire cittadini attivi, identitari e sempre più consapevoli dell’importante Capitale Culturale che verrà loro affidato.