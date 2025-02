A Cetraro il Concorso musicale nazionale per giovani musicisti in memoria di Danilo Cipolla

- Advertisement -

CETRARO (CS) – L’Istituto comprensivo di Cetraro (Cs) e la presidenza dell’associazione musicale Ermanno del Trono di Cetraro presentano il 20mo concorso musicale nazionale per giovani musicisti, intitolato alla memoria dell’allievo Danilo Cipolla, a Cetraro (Cs) dal 20 al 23 maggio 2025.

Il concorso si articola in quattro sezioni ed ogni sezione si divide in categorie. Le esecuzioni prevedono brani musicali, per sezione e per categoria di partecipazione del concorrente. Ogni sezione ed ogni categoria prevedono il primo premio assoluto, che consiste in una borsa di studio in denaro oltre alla targa ed alla medaglia ricordo.

Le sezioni sono I solisti, La musica da camera,

Le orchestre, Le formazioni libere.

Gli obiettivi proposti sono di favorire gli scambi culturali fra ragazzi di regioni diverse, la comprensione del linguaggio tecnico ed artistico, recuperare gli alunni piu’ lenti alla vita scolastica ed aiutarli nei mezzi di espressione piu’ adatti, nel rispetto dell’individualita’, consentire ai ragazzi di acquisire un adeguato livello di padronanza tecnica nell’uso degli strumenti musicali e guadagnarsi dimestichezza nella musica d’insieme, contribuire allo sviluppo globale della personalita’ mediante la conquista di un proprio senso estetico e critico ed abituare gli alunni ad una sana competizione per un controllo misurato delle proprie emozioni.

Il concorso, – dice il Maestro Egisto Pisani, coordinatore – nel ribadire gli obiettivi e le motivazioni di crescita culturale che rappresentano l’asse portante delle finalita’ educative della scuola, punta ad esaltare il valore universale della musica e dei nobili messaggi che essa esprime, per contribuire, anno dopo anno, ad elevare nella nostra comunita’ gli standards della cultura e dell’arte.

Le gare si svolgeranno col pubblico ad ingresso gratuito.

Concorso Musicale nazionale Danilo Cipolla Ediz. n. 20.

a Cetraro (Cosenza). Dal 20 al 23 maggio 2025